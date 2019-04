Hamburg (ots) - Oliver Mommsen ist gerade 50 Jahre alt geworden.In diesem Alter noch mal von vorn anfangen? Für viele undenkbar.Nicht für Mommsen: Nach 18 Jahren gibt er seine Rolle als Bremer"Tatort"-Ermittler Nils Stedefreund auf. "Ich hatte das Gefühl, esreicht mir mit dieser Rolle", sagt der Schauspieler im Interview mitdem Frauenmagazin EMOTION (Heft 5/19 jetzt im Handel, www.emotion.de)"Das schlimmste Signal war, dass ich am Set dachte: 'Ich kann es. DieRolle beherrsche ich.' Vom Horizont winkte eine gefährliche Routine."Sein Ziel: die Komfortzone verlassen. "Viele Kollegen halten mich fürbescheuert", weiß der zweifache Vater. Auch ihm kamen Zweifel,nachdem er seinen "Tatort"-Ausstiegswunsch kundgetan hatte: "AmMorgen danach gab es schon den ersten kleinen Nervenzusammenbruch beimir: Tickst du noch richtig, Mommsen?"Doch die Zweifel verflogen schnell. "Sabine Postel und ich habenals Ermittler-Duo die Bälle verteilt, aber die Tore haben die anderengeschossen. In den Bremer Episoden spielen die Täter oder die Opferdie Hauptrollen und stehen im Mittelpunkt. Ich habe damit keinProblem. Aber ich will selbst wieder darstellerischer Torjäger seinund zeigen, was ich kann", so der Theater- und Filmschauspieler. DerGrund: "Ich bin eine Rampensau und will ins Licht. Ich unterhaltegern."Die 50 schreckt ihn nicht. "Ich werde mit dem Alter endlich meinSonnyboy-Image los", freut sich Mommsen. Aber er weiß auch um denJugendwahn seiner Branche. "Es ist mies, das Älterwerden. In meinemBeruf ist es für Frauen noch härter als für Männer. Das ist unfair.Es ist überfällig, dass Männer und Frauen auch Falten zeigen dürfen",fordert der Wahl-Berliner.Mommsen musste schon als Jugendlicher lernen loszulassen. DieKraft dafür hat er in der Kindheit entwickelt. "Ich bin aufgewachsen,umhüllt von Liebe. Wir waren eine sehr körperliche Familie, zuunserem Alltag gehörte ein Meer an Umarmungen und Nähe."Pressekontakt:Silvia FeistEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 724E-Mail: silvia.feist@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell