Hamburg (ots) - Der Countdown läuft: Am 28. Oktober ermitteltOliver Mommsen in seinem vorletzten "Tatort"-Fall (ARD, 20.15 Uhr).CLOSER sprach mit dem Hamburger Schauspieler über seinen Ausstieg alsTV-Ermittler nach über 17 Jahren."Man soll ja gehen, wenn's am schönsten ist. Und ehrlich: Wirhaben beim Drehen gerade einen Riesenspaß", so Oliver Mommsen."Allein das sagt doch schon etwas darüber aus, ob wir uns richtigentschieden haben." Ganz einfach fiel dem Schauspieler dieEntscheidung über seinen Ausstieg allerdings nicht. "Ich binmittlerweile durch die ganze Gefühlsdusche durch. Nachts bin ichschweißgebadet aufgewacht und hab gedacht: 'Wie konnte ich nur, ichrufe sofort bei der Produktion an und sage, dass es ein Aprilscherzwar' bis hin zu 'Ach wie toll, ich freue mich auf alles, was jetztpassieren wird.'Der erfahrene Schauspieler weiß aber auch schon, was ihm nachAbschluss der Dreharbeiten bevorsteht: "Dieses berühmte schwarze Lochgehört bei uns Schauspielern immer dazu. Das erlebe ich ständig, wennich irgendwo abgedreht habe oder ein Theaterstück vorbei ist. Ichstehe dann komplett neben mir und laufe zu Hause rum wie Falschgeld."Seine Frau, die aus einer Filmfamilie kommt, kennt das bereitsalles und weiß zum Glück damit umzugehen. "Wenn ich anfange, nervöszu werden und ein bisschen um mich zu beißen, lässt sie mich machenund sagt nur: 'Alles klar, er ist jetzt in der Phase kurz vor Dreh-oder Probenbeginn.' Und wenn ich nach einem Dreh nach Hause komme unddenke, ich wäre King Louie, drückt sie mir einen Einkaufszettel indie Hand und schickt mich los."