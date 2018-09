Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, TobiasHoltkamp (Digitalchef Sporttotal AG) und Lutz Wöckener (Die Welt)- "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Sky Experte Didi Hamann undJürgen BergenerNach der ersten Englischen Woche der neuen Bundesliga-Saison gibtes reichlich Gesprächsstoff für Jörg Wontorra und PatrickWasserziehr. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntagum 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet denSpieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an dasspäte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra Oliver Mintzlaff,Vorstandsvorsitzender von RB Leipzig. Sein Verein tritt amSamstagnachmittag in Hoffenheim an. Das direkte Duell mit einemKonkurrenten um die internationalen Plätze ist die zugleich zugleichdas erste Spiele der roten Bullen gegen den zukünftigen TrainerJulian Nagelsmann, seit dessen Wechsel nach Leipzig zur kommendenSaison bekannt gegeben wurde.Außerdem ist Jens Keller zu Gast. Bevor er zuletzt Union Berlintrainierte, saß er in der Bundesliga auf der Trainerbank des FCSchalke 04 und des VfB Stuttgart. Beide Vereine stehen in dieserSaison noch ohne Sieg da und belegen derzeit die Abstiegsplätze.Die weiteren Gäste sind Tobias Holtkamp (Digitalchef Sporttotal AGund Fußball-Kolumnist), Lutz Wöckener (Die Welt) sowie Sky ExperteJan Aage Fjörtoft."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt."Sky90" am Sonntagabend mit Max Eberl und Mirko SlomkaDirekt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels der Bundesligameldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von"Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr, direkt im Anschlussan die Bundesliga-Partie des FC Augsburg gegen den SC Freiburg.Zu Gast ist dieses Mal Max Eberl, der als Manager seitmittlerweile zehn Jahren die sportlichen Geschicke bei BorussiaMönchengladbach leitet. Die Fohlen-Elf ist gut in die neue Saisongestartet und könnte sich mit einem Sieg am Samstag in Wolfsburgerstmal in der Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen.Mitdiskutieren wird auch Mirko Slomka, der unter anderem den FCSchalke, Hannover 96 und den Hamburger SV trainierte. Komplettiertwird die Runde von ARD-Reporter Jürgen Bergener und Didi Hamann, derals fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" dievorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Rundediskutiert.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell