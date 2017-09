Köln (ots) -Im deutschen Handball ist die Stimmung gut. Die Sportart hat dieletzten Jahre genutzt, um sich fit für die Zukunft zu machen.Deutschland wird Gastgeber der Handball-Weltmeisterschaften 2017(Frauen) und 2019 (Männer) sein, die Clubs der DKBHandball-Bundesliga sind gut gerüstet, national und internationalwettbewerbsfähig und erfolgreich. Die junge deutscheNationalmannschaft der Männer ist amtierender Europameister und willspätestens bei Olympia 2020 ganz oben auf dem Treppchen stehen. Derneue Medienvertrag mit Sky, der Sender hat sich mit ARD und ZDF dieRechte an der Bundesliga gesichert, liefert zusätzliche Reichweite,deutlich mehr Produktionsqualität und eine bisher einmalige medialePräsenz. Hinzu kommt eine bundesweite Image-Kampagne, mit der derHandball Aufmerksamkeit gewinnen will. Auch "Handball - Es lebe derSport" startet in die neue Saison. Im Interview erzählt Oliver Lücke,Leiter Unternehmenskommunikation der DKB HBL, was es mit der Kampagneauf sich hat und wie es weiter geht.Die DKB Handball-Bundesliga gilt als stärkste Liga der Welt, diejunge deutsche Nationalmannschaft ist amtierender Europameister undwill spätestens bei Olympia 2020 wieder ganz oben auf dem Treppchenstehen. Hilft dabei eine PR-Kampagne?Oliver Lücke: Die Basis ist immer die Geschichte, die der Sportlermit seiner Leistung schreibt. PR erzählt diese faszinierendenGeschichten. Nach dem spektakulären EM-Sieg der deutschenHandball-Nationalmannschaft im Jahr 2016 haben wir uns entschlossen,mit einer Image-Kampagne eine Kommunikationsoffensive für denHandball zu starten. So wollen wir den Stellenwert unserer Sportartin Deutschland nachhaltig erhöhen und seine Position als BallsportartNummer zwei hinter Fußball festigen. Dazu haben sich DHB, dieNationalteams, die Landesverbände und die Bundesligen der Männer undFrauen die Image-Kampagne aus der Taufe gehoben. Die Kampagne wirdauch von vielen unserer Profis und ehemaligen Spielerpersönlichkeitenunterstützt.Welche Botschaft schreibt sich der Handballsport mit der Kampagneauf die Fahne? Tut sie sich mit der Kritik am Fußball wirklich einenGefallen?Oliver Lücke: Die Grundidee unserer Kampagne ist es, Handball sodarzustellen, wie er ist. Authentisch, athletisch und körperbetont.Aber eben auch familiär, kameradschaftlich, fan-nah und bodenständig.Eine echte Alternative für Fans und Sponsoren zum überhitztenFußballgeschäft, aber auch zu allzu elitären Sportarten. Der Fußballgibt uns Steilvorlagen, so entstehen eben Schlagzeilen wie "Sport mitGehalt statt absurder Gehälter". Mit der aktuellen Headline"Bodychecks statt Millionenschecks" spielen wir auf denNeymar-Transfer und seine Folgen an. Jede Headline kombinieren wirmit starken Bildern. So entsteht eine überraschendeBild-Wort-Ästhetik, die in den Köpfen hängenbleibt. Wichtig ist uns,dass wir kreativ und frech sind, nicht unter die Gürtellinie gehenund uns selbst nicht zu ernst nehmen. Wir sind keine Moralapostel,sondern betonen unsere Stärken und zeigen Handball als authentischeSportart mit sympathischen, erfolgreichen Athleten, die nah an denFans und Vorbilder sind.Wie erreichen Sie ihre Fans?Oliver Lücke: Über Emotionen. Die transportieren wir dorthin, wounsere Zielgruppe ist. Wir setzen auf digitale Kanäle und Out ofHome-Maßnahmen. Dies insbesondere an den Bundesligastandorten. Aberauch in Städten, in denen Handball-Highlights stattfinden. Wiraktivieren in den Spielstätten durch Face to Face-Kommunikation sowiedurch Bandenwerbung und Anzeigen in Vereinspublikationen und anderenPrintmedien. Im Onlinebereich wird die Kampagne durch kurze Viralsvisualisiert. Dem Internet und dem Social Web kommt eine besondereBedeutung bei. Auch unser neuer Partnersender Sky, der gemeinsam mitARD und ZDF die Rechte an unserer Bundesliga erworben hat, ist vongroßer Bedeutung für eine Non Profit-Kampagne, die eine Laufzeit biszur Heim-WM 2019 hat. Denn am Ende des Tages wird die Kampagne auchan ihrer Reichweite gemessen.Wo kann sich der Fan informieren?Oliver Lücke: Herzstück der Kampagne ist die Landingpagewww.es-lebe-der-sport.de. Sie bietet einen guten Überblick auf alleBestandteile. Sämtliche Anzeigenmotive, die provokante Slogans mitAction-Szenen prominenter National- und Klubspieler kombinieren,können von dort ebenso kostenfrei heruntergeladen und verwendetwerden, wie alle Spots. Unsere Kampagne soll ausdrücklich zumMitmachen animieren. Jeder kann sein eigenes Motiv bekommen. Ganzegal, ob jemand auf der Tribüne sitzt oder auf dem Spielfeldunterwegs ist. Außerdem haben wir eine kleine Erlebniswelt, die durchDeutschland tourt, in der man sich informieren kann.Hat die Kampagne eine Bedeutung, die über den Handball hinausreicht?Oliver Lücke: Wir inszenieren Handball unverkrampft und echt.Dafür sind unsere Spots und unsere Anzeigenmotive gute Beispiele. ImVerlauf der Kampagne wollen wir Markenstärkung auch mitgesellschaftlicher Relevanz verbinden. Wir wollen ein Zeichen fürVielfalt und gegen Monokultur im Sport setzen. Im Idealfall nehmenandere Verbände den Ball unserer Kampagne auf und machen mit. DieChancen sind nicht so schlecht, denn wir sind davon überzeugt, dasswir mit unserer Initiative die Sehnsucht der Menschen nach sauberem,fairem und authentischem Sport aufgreifen.Vielen Dank für das Gespräch!