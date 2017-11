Oliver Kalkofe und Peter Rütten von Hai gefressen? Filmsatiriker kapern Sharknado 5 und reißen 19 weitere deutsche Promis mit! (VIDEO)

München (ots) -SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING - diesen Titel haben die#SchleFaZ-Präsentatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten sehr ernstgenommen, denn diesmal haben sie sich nicht nur selbst (nachSHARKNADO 3 zum zweiten Mal!) in den 5. Teil des US-Film-HAIpesgesneaked. Sie haben sogar noch einen Schwarm von 19 weiterendeutschen Promis mitgenommen!Deshalb droppen wir jetzt statt Haien erstmal Namen: neben TaraReid und Ian Ziering kämpfen Bela B., Ingrid Van Bergen, JuliaGámez-Martin, Klaas Heufer-Umlauf, Jan Delay, Thomas Koschwitz, SarahKnappik, Markus Lanz, Tim Mälzer, Dieter Nuhr, Simone Panteleit, OlliSchulz, Stefan Sandrock, Rob Vegas, Sascha Vollmer, Oliver Welke,Dietmar Wischmeyer, Joko Winterscheid und Linda Zervakis gegen einenHai-Tornado, der jetzt die ganze Welt - diesmal auch Deutschland unddas Brandenburger Tor bedroht.23 : 21 - US-Promis vs. deutsche Promis!Und das bei der wohl begehrtesten Filmreihe, bei der A- bisZ-Promis der ganzen Welt regelmäßig Schlange stehen, um einensogenannten Cameo-Auftritt zu bekommen. 23 Stars aus England undAmerika wurden auserwählt, aber Kalkofe und Rütten haben esgeschafft, insgesamt 21 Stars allein aus Deutschland in dasstürmische Filmereignis mit einzuschleusen. Das ist HAI-Score!Shark is in the Air! Wenn das nicht ein echtes Hai-Light zumAdvent ist: SHARKNADO ist nicht nur in Amerika zum Must-see und demtotalen Twitter-Sturm geworden, sondern ist auch die Mutter allerSchleFaZe. Und daher eröffnet die #SchleFaZ-Version von SHARKNADO 5:GLOBAL SWARMING auch mit einem Power-Paukenschlag dieSchleFaZ-Adventsstaffel auf TELE 5.SCHLEFAZ: SHARKNADO 5 auf TELE 5 am Freitag, 01. Dezember um 22:00Uhr - das sicherste Fernsehen aller Zeiten!Für SchleFaZ-Fans und die Berliner Weltpresse präsentiert OliverKalkofe am 30.11. (einen Tag vor TV-Ausstrahlung) mit einigenÜberraschungsgästen in Kooperation mit TELE 5 und dem GernsehclubSCHLEFAZ: SHARKNADO 5 als exklusive Free-TV-Vorpremiere. Es wirdHAI-ter bis stürmisch! Tickets & Infos: www.schlefaz.de"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eineProduktion von fairworks (www.fairworks.de) und Kalk TV im Auftragvon TELE 5.Pressekontakt:TELE 5KommunikationNico WirtzTel.: +49 89 649568-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell