Oliver Kalkofe ist Stargast im SUPER COMMUNICATION LAND by news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) -Er gilt als Deutschlands schärfster Medienkritiker und nimmt seit25 Jahren Fernsehen und Kommunikation in seiner "Mattscheibe" aufsKorn: Oliver Kalkofe. Im SUPER COMMUNICATION LAND stellt er sich am21. März in Hamburg denjenigen, die er sonst auch gern karikiert: denPR- und Marketingverantwortlichen des Landes. Im neuen Event-Formatder dpa-Tochter news aktuell wird Kalkofe als Highlight dasoffizielle Tagesprogramm beschließen."25 Jahre Fernsehen in Deutschland, das ist ein wilder Ritt vonirrwitzig überbordender Kreativität, anfangs charmanter Naivität bishin zu berechnend-kühler Publikumsverachtung bei den privaten Medien,die meiste Zeit begleitet von erstaunt hyperaktivem Stillstand derÖffentlich-Rechtlichen. Der Wahnsinn ist geblieben und war stetsvorhanden, nur die Motivation dahinter hat sich geändert", so OliverKalkofe.Im Gespräch mit Janina von Jhering, Stellvertretende LeiterinKonzernkommunikation der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und JensPetersen, Leiter Konzernkommunikation der dpa, gewährt er denTeilnehmern beim SUPER COMMUNICATION LAND einen Blick hinter dieFassade des Fernsehens und rechnet auf gewohnt bissige Art mit denletzten drei Jahrzehnten TV-Geschichte ab."Wir freuen uns sehr, einen der bekanntesten und beliebtestenComedians Deutschlands, der Fernsehen und Medien zu seinemLebensthema gemacht hat, für das SUPER COMMUNICATION LAND gewonnen zuhaben", so Edith Stier-Thompson, Initiatorin des neuenVeranstaltungsformats und Geschäftsführerin von news aktuell. "OliverKalkofe ist jemand, der die Medien- und TV-Szene seit Jahrzehntenkritisch beobachtet und den Finger ohne Umschweife in die Wunde legt.Das SUPER COMMUNICATION LAND steht für das 'von- und miteinanderLernen'. Wie sollte dies besser gelingen, als wenn jemand wie OliverKalkofe satirisch und originell der Branche den Spiegel vorhält".Mit der preisgekrönten TV-Satire "Kalkofes Mattscheibe" wurdeOliver Kalkofe zu einem der bekanntesten Comedians Deutschlands. Indiesem Jahr feiert das Format sein 25-jähriges Jubiläum. Zudembegeisterte Kalkofe mehr als drei Millionen Kinobesucher mit seinenEdgar-Wallace-Parodien "Der Wixxer" (2004) und "Neues vom Wixxer"(2007), in denen er eine der Hauptrollen spielte.Aktuell seziert Kalkofe mit seinem neuesten Format "SCHLEFAZ" aufTele 5 gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Rütten die "schlechtestenFilme aller Zeiten". Das Format, das seit 2013 in über 50 Folgenausgestrahlt wurde, wurde 2015 mit dem "Quotenmeter Fernsehpreis" fürdie Beste Comedy ausgezeichnet. Mit regelmäßig überdurchschnittlichenZuschauerzahlen im TV und Top-Platzierungen in den deutschenWebcharts ist SCHLEFAZ damit eine der erfolgreichsten Produktionendes Senders Tele 5 und eines der innovativsten und unterhaltsamstenTV-Formate unserer Zeit.Mit dem SUPER COMMUNICATION LAND schreibt news aktuell dieErfolgsgeschichte des PR-Hackathons fort, den die dpa-Tochtererstmals in 2017 initiiert und 2018 fortgeführt hatte. Im #SuCoLa19können PR- und Marketingverantwortliche einen Tag lang von- undmiteinander lernen und sich disziplinübergreifend austauschen. Die100 verfügbaren Tickets waren innerhalb weniger Stunden vergriffen.Das Programm können Interessierte unterhttps://www.supercommunication.land herunterladen und das SUPERCOMMUNICATION LAND in einem Browsergame bereits virtuell erkunden.Partner und Medienpartner:#30u30 (https://30u30.de/)fischerAppelt (www.fischerappelt.de)Gründerszene (www.gruenderszene.de)Junior Marketing Professionals im Marketing Club (JuMPs)(https://www.marketingclubhh.org/index.php/der-club/jumps)LEAD Digital (www.lead-digital.de)Moinworld e.V. (https://moinworld.de)Nintendo (https://www.nintendo.de)PR-Journal (https://pr-journal.de/)Tele 5 (www.tele5.de)Hashtag: #SuCoLa19Folgen Sie den Vorbereitungen für das SUPER COMMUNICATION LAND in densozialen Netzwerken:Instagram: https://www.instagram.com/news_aktuellFacebook: https://www.facebook.com/newsaktuellTwitter: https://www.twitter.com/newsaktuellÜber news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuellUnternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien undVerbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangenPR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel,klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlichveröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-PortaleDeutschlands. 