Hamburg (ots) -Im Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT äußert sich OliverBierhoff, Präsidiumsmitglied des DFB, zum Rücktritt von ReinhardGrindel. "Ich hätte mir das auch anders gewünscht", sagt Bierhoff zuder Art und Weise, wie der Präsident zurücktreten musste. Bierhoffschließt eine eigene Übernahme des Amtes an der Spitze des Verbandesaus: "Ich habe aktuell eine wunderbare und spannende Aufgabe, die ichals riesige Herausforderung sehe". Offen zeigt er sich aber gegenübereiner Umstrukturierung des ehrenamtlichen Postens in den desbezahlten Managers: "Sicher werden verschiedene Vorstellungen undModelle besprochen." Und weiter: "Erst kommen die Inhalte, dann diePersonen."Bierhoff übt im Gespräch mit der ZEIT auch erstmals scharfeSelbstkritik im Rückblick auf das Ausscheiden der DFB-Elf in derVorrunde der Weltmeisterschaft in Russland. Der Konflikt mit MesutÖzil hätte besser moderiert werden müssen: "Es ist verkehrt gelaufen,und das tut mir sehr leid. Da wurden viele Fehler gemacht - auch vonmir." Und weiter: "Dass es nie eine persönliche Aussprache gab, dasschmerzt noch." Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw waren nachLondon gereist, um mit Özil zu sprechen. Der entzog sich dem Treffenaber. "Er wollte sich wohl einfach nicht mehr damit befassen."Die Nichtnominierung Leroy Sanés für die WM 2018 sei ebenfalls einFehler gewesen, so Bierhoff im ZEIT-Interview: "Wir wollten vor allemein Zeichen für die Spieler setzen, für die wir uns entschiedenhatten. Das sollte Energie freisetzen, den Zusammenhalt stärken.Vielleicht haben wir unterschätzt, dass dann vor allem über denSpieler gesprochen wurde, der nicht dabei war." Auch über diesePersonalentscheidung hinaus habe man beim DFB dieGruppenkonstellation vor der WM falsch eingeschätzt. Durch den Erfolgder jungen Mannschaft beim Confederations Cup habe man über 23Spieler mit großem Selbstvertrauen verfügt und gedacht, "dieTrotzreaktion der etablierten Spieler, die nicht dabei waren, sei sostark, dass alles zu einer perfekten Symbiose zusammenfließe. Leiderist das nicht so gekommen. Vielleicht hätten wir als Führungsteamnoch kritischer miteinander umgehen müssen."Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell