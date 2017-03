Dortmund (ots) -Anmoderation:Was wäre Fußballdeutschland ohne seine Spieler mitMigrationshintergrund? Möglicherweise nicht amtierender Weltmeister.Denn wer weiß, ob die Mannschaft von Joachim Löw ohne Mesut Özil,Jérôme Boateng, Sami Khedira oder Miroslav Klose 2014 den Titelgeholt hätte ... Fußballdeutschland profitiert aber nicht nur imSpitzensport von Spielern, die ihre Wurzeln im Ausland haben. Auch imAmateurbereich, in Schulen und öffentlichen Einrichtung ist Tag fürTag erlebbar, wie fruchtbar kulturelle und religiöse Vielfalt seinkann. Fußball ist hier eine perfekte Möglichkeit, Kinder undJugendliche mit Migrationshintergrund zu integrieren. Deshalbvergeben der Deutsche Fußball-Bund und sein GeneralsponsorMercedes-Benz seit 2007 den Integrationspreis in dreiunterschiedlichen Kategorien. Insgesamt neun Projekte und Aktivitätenwurden am Freitagabend (17.03.) bei der Preisverleihung im DFB-Museumin Dortmund ausgezeichnet. Und weil es sich um das zehnjährigeJubiläum der Veranstaltung handelte, gab es sogar eine Videobotschaftvom wohl bekanntesten Fußball-Fan Deutschlands: BundeskanzlerinAngela Merkel:O-Ton Angela MerkelFußball eignet sich ganz besonders, um kulturelle und sprachlicheHürden zu überwinden. Fast jeder mag Fußball, ich ja auch. Fußballist bei uns der Mannschaftssport schlechthin. Der Erfolg erfordertein Team, bei dem sich alle gegenseitig respektieren und einer fürden anderen da ist. Der Integrationspreis von DFB und Mercedes-Benzist eine wunderbare Anerkennung für vorbildliches Engagement. (0:26)Seit Beginn der Preisvergabe durch den DFB und Mercedes-Benz vorzehn Jahren sind fast 2.000 Bewerbungen eingegangen. Für denSchirmherrn des Integrationspreises, NationalmannschaftsmanagerOliver Bierhoff, ist das ein Zeichen, dass Integration gelingen kann,wenn sie im ehrenamtlichen Engagement täglich gelebt wird:O-Ton Oliver BierhoffDas weiß ich auch immer von Maßnahmen mit der Nationalmannschaft:Wir können Dinge an die Wand knallen und Slogans entwickeln, aber wirmüssen es eigentlich täglich leben, wir müssen es fühlen. Und dasmacht man am besten im direkten menschlichen Kontakt und das passiertin diesen Bereichen. Es ist viel Kleinarbeit, es sind kleine Schritte- aber es ist unglaublich notwendig. Und das geht am besten über denSport. Und wir sind froh, dass wir da mit der Nationalmannschaft eineStimme erheben können und Zeichen setzen können. (0:31)Der Integrationspreis von DFB und Mercedes-Benz ist einer derhöchstdotierten Sozialpreise in Deutschland. Die Sieger gewinneneinen Mercedes-Benz Vito. Der moderne Kleinbus ist mit neun Sitzenoptimal geeignet für Vereine und Schulen. Weil die Sach- undGeldpreise die Integrationsarbeit der Gewinner nachhaltig fördern,ist die Unterstützung des Integrationspreises für den StuttgarterAutomobilkonzern ein ganz wichtiges Anliegen, so Dr. Dirk Jakobs,Leiter Global Diversity Office der Daimler AG:O-Ton Dr. Dirk JakobsIch glaube, wir haben viele gemeinsame Ziele. Wen man mal schaut,was möchte eine Fußballmannschaft, was möchte Mercedes-Benz. Es gehtdarum zu sagen: wie kriegen wir die beste Mannschaft hin. Die besteMannschaft, die entweder Weltmeister wird oder die besten Autos baut.Das sind letztendlich die Menschen, dazu brauchen Sie eineNachwuchsarbeit und eine gelungene Integration. Und ich glaube daszählt sowohl für den Fußball als auch für uns als Unternehmen. (0:26)Jeweils die drei ersten Preisträger jeder Kategorie waren gesternAbend (17.03.) nach Dortmund eingeladen worden. In der Kategorie"Verein" siegte Blau-Weiß Gonnesweiler. In der Kategorie "Schule" kamdie Werkrealschule Bad Wurzach auf Platz 1 und die Initiative "Spiritof Football aus Erfurt wurde in der Kategorie "Freie und kommunaleTräger" ausgezeichnet. Wie wichtig gelebte Integration im Fußballist, weiß kaum jemand besser als Cacau. Ohne ein Wort Deutsch zusprechen ist der gebürtige Brasilianer 1999 nach Deutschlandgekommen. Zehn Jahre später erhielt er vom Landratsamt Waiblingen diedeutsche Staatsbürgerschaft. Heute ist der Deutsche Meister von 2007und ehemalige Nationalspieler DFB-Integrationsbeauftragter. In dieserFunktion wird er nicht müde, auf die verbindende Wirkung seinesSports hinzuweisen:O-Ton CacauFußball verbindet Menschen und Fußball hat auch klare Regeln aufder ganzen Welt. Und deshalb, wenn Menschen hierherkommen, brauchensie am Anfang nicht unbedingt die Sprache und die gleiche Kultur zuhaben. Sondern man verbindet sich durch den Fußball. Und darüberhinaus sieht man durch die vielen Projekte, dass Fußball auch dieMöglichkeit gibt, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Das habeich auch erlebt und möchte diese Erfahrung auch weiter geben. (0:32)Auch Jimmy Hartwig engagiert sich mit ganzem Herzen für dieIntegration ausländischer Mitbürger mithilfe des Fußballs. Derehemalige Profi des 1. FC Köln und des Hamburger Sportvereins hateine ganz simple und einleuchtende Erklärung dafür, was Fußball aufder Welt bewirken kann:O-Ton Jimmy HartwigWenn Sie hoch in den Orbit gehen und lassen einen Fußballherunterfallen und der kommt irgendwo auf der Welt an, garantiere ichIhnen, da nimmt sofort jemand den Ball in die Hand und fängt an,Fußball zu spielen. Und er wartet dann darauf, dass irgendjemandkommt, der mit ihm spielt. Das ist Fußball. Die ganze Welt verbinden,das ist Fußball. Fußball ist der beste Integrationspartner, den esgibt. (0:18)Abmoderation:"Fußball: viele Kulturen - eine Leidenschaft" - unter diesem Mottoist gestern (17.03.2016) der DFB und Mercedes-Benz Integrationspreisin Dortmund vergeben worden.Die Preisträger im Einzelnen:Kategorie Verein1. Blau-Weiß Gonnesweiler (Saarländischer FV)2. SG Egelsbach (Hessischer FV)2. BV Westfalia Wickede (FLV Westfalen)Kategorie Schule1. Werkrealschule Bad Wurzach (Württembergischer FV)2. Friedrich-List Berufskolleg Hamm (FLV Westfalen)2. Heinrich-Kraft-Schule Frankfurt (Hessischer FV)Kategorie freie und kommunale Träger1. Spirit of Football (Thüringischer FV)2. On The Move Ferch (FLV Brandenburg)2. Social Minds (FV Mittelrhein)ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Claudia Merzbach, 0711 17 95379all4radio, Hannes Brühl, Lydia Bautze, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell