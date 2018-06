Oliver Bäte Porträt — Allianz SE Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Oliver Bäte wurde 1965 in Bensberg bei Köln geboren. Er ist erst der zehnte Vorstandsvorsitzende in mehr als 125 Jahren Unternehmensgeschichte bei der Allianz.

Oliver Bäte auf Reisen: Von Europa nach Amerika und wieder zurück

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann an der Westdeutschen Landesbank in Köln blieb Bäte in der Domstadt und studierte Betriebswirtschaftslehre. Von dort zog es ihn nach New York, wo ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.