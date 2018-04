Olivenölmarke BERTOLLI® führt globales Refreshing ein

Flasche mit neuer Form, "Recipe is simple"-Kampagne zweckskommerziellen Wachstums und Stützung internationaler MärkteMadrid (ots/PRNewswire) - BERTOLLI®, die weltweit am meistenverkaufte und preisgekrönte Olivenölmarke, hat ein globalesRefreshing erhalten, um die Einzigartigkeit der Marke zu bekräftigenund internationale Märkte zu stützen."Wir wollen sicherstellen, dass wir die Kontinuität hinter derausgerichteten globalen Positionierung durch unternehmerischeInnovationen wiedererlangen, wodurch wir an Schärfe und Relevanz beiunserer Zielgruppe von Konsumenten gewinnen", sagte Miguel De JaimeGuijarro, Chief Commercial Officer beim Mutterkonzern Deoleo.Bertolli ist weltweit die klare Nr. 1 unter den Olivenölmarken miteinem Marktanteil von 4,5%1 (im Vergleich zu 2,7% für dennächstgelegenen Konkurrenten). Die Marke ist ebenfalls Marktführer inüber 10 der 50 Länder, in denen sie verkauft wird - keine andereMarke kann dies für sich beanspruchen.Das Refreshing von Bertolli nahm im Dezember letzten Jahres inItalien seinen Anfang, wo das Unternehmen 1865 in Lucca in derToskana gegründet wurde. Es wurden Investitionen getätigt, um dieneue Positionierung der Marke und die visuelle Identität zuentwickeln.Auf die Frage, weshalb die weltweit führende Olivenölmarke ihrenLook verändern muss, sagte CCO De Jaime, dass es für den Marktführerwichtig sei, kontinuierlich Innovation zu betreiben. Und mit der neugestalteten Flasche wollten wir die Legitimation der Marke erhöhenund die Elemente, welche Teil der Geschichte und des Erbes der Markesind, klar kommunizieren."Zunächst wird dadurch unseren Ursprüngen in Lucca Tribut gezollt.Die ovale Form der Flasche stellt den ovalen öffentlichen Platz derStadt dar - die Piazza dell'Anfiteatro. Zweitens, um unseren Platz inder Vergangenheit und der Gegenwart zu würdigen, wollten wir einenauthentischen, leichten Retro-Look erreichen, der trotzdem modernwirkt."Unsere Zielkonsumenten sind die sogenannten informiertenFeinschmecker, also jene Menschen, die gerne kochen, neue Rezepteausprobieren, eine neue Küche und auserlesene Zutaten kennenlernenwollen. Aber dieselben Konsumenten schauen sich auch komplexeMenüzubereitungen im Rahmen von Kochshows wie MasterChef an, in denen"normale Menschen" die Möglichkeit haben, ein qualitativhochstehendes Menü nachzukochen. De Jaime betont, dass diese auch inden sozialen Medien gepostete Bilder von Menüs sehen, die mitMichelin-Sternen ausgezeichnet wurden, sodass sie den "Druck derPerfektion" zu spüren bekommen. Sie wollen diese Menüs zwar kochen,lassen sich jedoch durch die Herausforderung abschrecken.Die DNS von Bertolli ist Einfachheit, was bedeutet, dass man keinekomplizierten Menüs zaubern muss, um schöne Momente zusammen mitseinen Liebsten zu genießen."Das Refreshing von Bertolli baut auf dieser Auffassung auf, dassbeim Kochen um Einfachheit geht", sagt De Jaime.1 EuromonitorFoto -https://mma.prnewswire.com/media/680314/RETRATOS_MIGUEL_DE_JAIME.jpgPressekontakt:Renee EnmanCorporate Communications Directorrenee.enman@deoleo.com+34 650 507 758Original-Content von: Bertolli, übermittelt durch news aktuell