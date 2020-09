Olive Diagnostics beendet Stealth-Modus und stellt die weltweit erste kontaktlose Urinanalyse bereit

Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der weltweit einzige funktionsfähige Prototyp kann problemlos an jeder Toilette befestigt werden und ermöglicht eine umfassende Diagnostik, eine Bewertung des Gesundheitszustands sowie die Früherkennung von über 20 Krankheiten.Olive Diagnostics, ein digitaler Anbieter von Healthcare- und Diagnostiklösungen, verhilft zu Hause durchgeführten Urinanalysen mit dem weltweit einzigen funktionsfähigen, kontaktlosen und nicht-invasiven Prototyp zu einem Wandel: K2. K2 kann an jedem Toilettentypen befestigt werden, erkennt die molekulare Zusammensetzung des Urins und erstellt individuelle Diagnosedaten, die direkt mit einer mobilen Applikation verlinkt werden.Pee pays off - Urinieren lohnt sich!K2 lässt eine alltägliche Aktivität zu einem personalisierten, komfortablen, technisch versierten Healthcare-Tool werden; eine einmalige Gelegenheit für Investoren der anstehenden Finanzierungsrunde-A.Durchschnittlich urinieren wir fünf bis sieben Mal täglich. Hierbei handelt es sich oftmals um unsere erste und letzte Tagesaktivität. Die Überprüfung unseres Gesundheitszustands, die Erkennung potentieller Probleme, die Durchführung entsprechende Veränderungen unseres Lebensstils sowie die Inanspruchnahme angemessener Unterstützung stellt für uns alle eine ungemeine Erleichterung dar."Urin ist von wesentlicher Bedeutung für eine medizinische Gesundheitsüberwachung. Aktuelle Lösungen sind umständlich und setzen sowohl der Nachlaufanalyse als auch der krankengeschichtlichen Rückverfolgung Grenzen", erklärte Dr. Joseph Rosenblum, ärztlicher Leiter von Maccabi Entrepreneurship. "Wir Menschen benötigen komfortable, zu Hause durchführbare Healthcare-Lösungen, passive Diagnosewerkzeuge sowie Möglichkeiten zur Krankheitsprävention und Früherkennung, insbesondere angesichts steigender Gesundheitsausgaben und COVID."Herkömmliche Becher-Papier-Teststreifen-'Lösungen' sind umständlich, unhygienisch, ungenau und langsam. K2s HIPPA-GDPR-konforme Daten bieten akkurate Diagnosen aktueller Erkrankungen sowie langfristige Tendenzen noch bevor Benutzer die Spülung betätigen können.Mit gesicherter Erstfinanzierung und einem fertiggestellten Prototypen ist es nun an der Zeit für Betatests sowie zusätzliche Finanzmittel. K2s-Marktplatz: gigantisch (Toilettenbesitzer), demographisch: umfassend (alle Menschen) sowie technologisch gesehen: unfassbar (man denke an 'Minority Report' für Krankheiten).K2 kombiniert Spektroskopie mit leistungsstarker KI-Analytik, erkennt zahlreiche Gesundheitsinhibitoren sowie lebensbedrohliche Substanzen; rote Blutkörperchen, Protein (üblich bei einer Schwangerschafts-Präeklampsie), Elektrolyte (Ungleichgewicht), Keton, Glukose, Kreatinin und Bakterien (Harnwegsinfektion) und weist Benutzer mitunter Wochen im Voraus auf präsymptomatische Belange hin."Die Wissenschaft hinter K2 ist erstaunlich und lässt bei laufendem Harnstrahl eine sofortige Molekularentdeckung zu. Das System ist cloudbasiert, um seine Liste an nachweisbaren Gesundheitswarnungen, Nutzervorteilen sowie Investionswerten kontinuierlich erweitern zu können", kommentierte Guy Goldman, CEO und Mitgründer von Olive. "Wir blicken der nächsten Wachstumsphase mit Spannung entgegen und freuen uns auf aktive Produktionsvorgänge, um das Konzept schlussendlich in Haushalte und Kliniken rund um den Globus einzuführen!"Diese Investitionsmöglichkeit zeichnet sich durch ein gewaltiges Potenzial aus.Olive Diagnostics' Erstfinanzierung wird von Cleveland Clinic, Amgen, der Israeli Innovation Authority, E-Health-Unternehmen sowie europäisch-amerikanischen Privatinvestoren zur Verfügung gestellt.Website: www.olivek2.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2904607-1&h=2279369049&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2904607-1%26h%3D1504021726%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.olivek2.com%252F%26a%3Dwww.olivek2.com&a=www.olivek2.com)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1246675/Olive_Diagnostics_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2904607-1&h=418663508&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2904607-1%26h%3D3226751042%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1246675%252FOlive_Diagnostics_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1246675%252FOlive_Diagnostics_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1246675%2FOlive_Diagnostics_Logo.jpg)Pressekontakt:Corey Katz+1-415-531-8231press@olive.earth.comOriginal-Content von: Olive Diagnostics, übermittelt durch news aktuell