Olin: Man muss es einfach mal gesagt haben

Am 17.08.2018 ging die Aktie Olin an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 29,7 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Olin haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Olin-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,58 USD. Der letzte Schlusskurs (29,7 USD) weicht somit -8,84 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (29,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,78 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Olin-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Olin-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Olin-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Olin-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Olin aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 39,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 32,44 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (29,7 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Olin somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,47 und liegt mit 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals) von 28,26. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Olin auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.