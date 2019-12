Oldtimer: Die neuen Klassiker des Jahres 2020

Berlin (ots) - TÜV-Verband berät beim Oldtimerkauf +++ TÜV-Report bietetInformationen seit 1972 +++ Nach 30 Jahren ist ein H-Kennzeichen möglich +++Rund 120.000 Autos, die im Jahr 1990 zugelassen wurden, fahren noch auf unserenStraßen. Sie alle feiern im kommenden Jahr einen besonderen Geburtstag, dennnach 30 Jahren erreichen die Veteranen offiziell den Status eines Oldtimers unddürfen ein H-Kennzeichen tragen. Doch um welche Fahrzeuge handelt es sich - undwie haben sie sich beim TÜV bewährt? Der TÜV-Verband hat dafür TÜV-Reportevergangener Jahre ausgewertet und stellt einige besondere Schätze desautomobilen Kulturgutes vor."Das Jahr 1990 hat einige Fahrzeuge hervorgebracht, die auch für Oldtimer-Fansimmer noch interessant sein können", sagt Richard Goebelt, BereichsleiterMobilität beim TÜV-Verband (VdTÜV). So erschien ab 1990 die letzte Version desAudi 100, BMW brachte mit dem E36 einen neuen 3er auf den Markt, Volvo lanciertedie 900er-Serie und aus Japan kam der Nissan Primera P10 nach Europa. Auch fürFans französischer Fahrkultur war es ein besonderes Jahr: Am 27. Juli 1990verließ der letzte Citroën 2CV das Band, womit nun nach 30 Jahren endgültig alle"Enten" in Deutschland das Oldtimer-Alter erreicht haben.Audi 100 (C4)Im Jahr 1990 erschien mit dem C4 die letzte Generation des Audi 100, der sichseit 1968 einen festen Platz in der oberen Mittelklasse erobert hatte. Seineersten TÜV-Termine absolvierte er mit Bravour und schnitt weit besser als derDurchschnitt ab. Lediglich die Bremsschläuche fingen mit den Jahren an, porös zuwerden. Später kamen Probleme mit den Vorderachsen hinzu. Dennoch: DerTÜV-Report 2002 stellt dem Audi 100 ein gutes Zeugnis aus und lobt besonders dieFußbremse, die Präzision der Lenkung und die hohe Qualität der Hinterachse.Verschleißteile wie die Auspuffanlage erreichen laut TÜV "eine erstaunlich langeLebenszeit". Wer einen Audi 100 als Oldtimer fahren möchte, hat mit einem gutgepflegten C4 sicher kaum Probleme.BMW 3er (E36)Der E36 war für den 3er BMW mehr als nur ein Facelift. Auch technisch begann mitihm eine neue Generation: Das Design folgte nun stärker den Gesetzen derAerodynamik, das Fahrwerk wurde modifiziert. Auch veränderte sich das damalscharakteristische BMW-Gesicht, indem die beiden Doppelscheinwerfer jeweilshinter einer gemeinsamen Glasabdeckung platziert wurden. Der TÜV konnte demjungen 3er durchaus Positives abgewinnen, in fast allen Kategorien schnitt erbesser ab als der Durchschnitt, nur die Radaufhängung machte bereits bei denersten Hauptuntersuchungen wenig Freude. In die Jahre gekommen gab der flotteBayer beim TÜV eher durchwachsene Vorstellungen ab: "An den beiden Achsenspielen sich regelmäßig Dramen ab", teilte etwa der TÜV-Report 2002 mit. Dagegenlobte er die gute Rostvorsorge, die robuste Lenkung und die Wirkung derFußbremse. In seinem Fazit riet der TÜV allen Interessenten eines gebrauchten3er, bei der Bremsanlage genau hinzusehen und einen Betrag zur Erneuerung derAchsen einzukalkulieren. Da sollten auch heutige 3er-Fans genau hinschauen, wennsie ihn als Oldtimer erwerben möchten.Volvo 940/960Auch in Schweden vollzog sich 1990 ein Generationswechsel in der oberenMittelklasse, als Volvo die 900er-Serie auf den Markt brachte. Besonders derKombi zeigt sich als wahres Raumwunder, rund 1700 Liter nimmt sein Kofferraummühelos auf. Die Karosserie aus robustem Schwedenstahl ist gut gegen Rostgeschützt. Der TÜV Report 2002 bezeichnet den 900er Volvo als "echtenDauerläufer," was ihn sicher auch heute zu einem soliden Oldtimer qualifiziert.Hinschauen sollte man bei einem alten Schweden aber dennoch: Licht,Feststellbremsen, Auspuffanlagen wiesen regelmäßig Probleme auf, die man beieinem Oldtimer-Kauf im Blick haben sollte.Nissan Primera P10Warum nicht mal einen japanischen Oldtimer fahren, zudem einen garantiertunauffälligen? Ab Herbst 2020 erfüllt diese Kriterien der Nissan Primera P10,der speziell für den europäischen Markt entwickelt worden war. Ihre ersteErwähnung findet die 4-türige Limousine im TÜV Report 1996, der sich voll desLobes äußert. Kaum Mängel, über drei Viertel der Fahrzeuge mängelfrei, lediglichein paar Probleme am Auspuff. Auch ein einige Jahre später war der Primera P10beim TÜV ein unauffälliges und solides Auto geblieben. Negativ fielen im Jahr2002 Achsen und Beleuchtung auf - über alle Mängelgruppen lag der Japaner aberimmer noch besser als der Durchschnitt. Zumindest technisch dürfte er daher gutals Oldtimer für den Alltagsgebrauch geeignet sein.Citroën 2CVFür den 2CV bricht ein besonderes Jahr an: Im Juli 2020 jährt es sich zumdreißigsten Mal, dass der letzte seiner Art vom Band gelassen wurde. Damit habennun alle in Deutschland zugelassenen "Enten" den Status eines Oldtimerserreicht. Sein Design stammt aus den Dreißigerjahren, 1949 ging der 2CV in Serieund wurde in seiner Grundversion insgesamt 3.868.631 Mal verkauft. EineErfolgsgeschichte - gäbe es da nicht den TÜV. Französische Nonkonformisten undpenible deutsche Prüfer wurden niemals beste Freunde. So reicht etwa in denTÜV-Reporten aus den Jahren 1995 und 1996 der Platz für die Grafik nicht mehraus, um die "roten Balken" überdurchschnittlicher Mängel in ihrer ganzen Längedarstellen zu können. Lobende Worte gibt es immerhin für Bremsschläuche undBremstrommeln. Sei's drum: Wer heute einen 2CV besitzt, liebt und pflegt ihn.Sehr genau hinschauen sollte man beim Kauf einer Oldtimer-Ente aber auf jedenFall.TÜV-Report: Hinweise zum Zustand ganzer ModellgenerationenSeit 1972 wertet der TÜV-Verband die Hauptuntersuchungen seiner Mitglieder ausund veröffentlicht die Ergebnisse im "TÜV-Report". Dadurch ist mittlerweile derZustand vieler Fahrzeuggenerationen dokumentiert. Wer heute mit dem Gedankenspielt, sich einen Oldtimer anzuschaffen, bekommt im jeweiligen TÜV-ReportHinweise, worauf er bei einem bestimmten Fahrzeug besonders achten sollte."Verschleiß ist etwas Normales, etwa bei Scheinwerfern oder Kunststoffteilen",sagt Richard Goebelt. Es gibt aber einzelne Mängel, etwa an den Achsen oder derLenkung, die auch konstruktionsbedingt sind. Goebelt: "Findet man solcheHinweise in einem TÜV Report, sollte ein Oldtimer vor dem Kauf sehr gründlichuntersucht werden." Die neutrale Beratung ist hier unverzichtbar. ImZweifelsfall sollte man beim Kauf immer einen TÜV-Fachmann an Bord holen undsich ein Oldtimer-Gutachten erstellen lassen. "Auch bei äußerlich gepflegtaussehenden Fahrzeugen können Käufer auf böse Überraschungen stoßen", sagtGoebelt.Wer einen Oldtimer besitzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein"H-Kennzeichen" beantragen. Nach § 2 Nr. 22 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung,sind "Oldtimer Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehrgekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem gutenErhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutesdienen". Ein H-Kennzeichen kann sich steuerlich lohnen, außerdem geltenbestimmte Ausnahmeregeln, etwa zur Einfahrt in eine Umweltzone. DieVoraussetzungen für ein H-Kennzeichen ist ein Oldtimergutachten, etwa durcheinen TÜV. Dabei wird der technische Gesamtzustand bewertet, außerdem muss dieAusstattung dem Originalzustand entsprechen.Mehr über die gesamte Klassik-Kompetenz der TÜV-Verbandes wie beispielsweiseausgewählte Klassik-Reporte oder Infos zur Beantragung eines H-Kennzeichens gibtes unter: www.tuev-oldtimer.de 