Oldtimer jetzt ganz einfach online versichern

Frankfurt am Main (ots) - Wer mit seinem Oldtimer entspannt und ohne Sorgen indie nächste Saison starten möchte, profitiert seit November 2019 von den neuenKonditionen der Helvetia Oldtimerversicherung ClassicCar. DerVersicherungsschutz von Helvetia Deutschland für Liebhaber klassischer Fahrzeugebewahrt vor unliebsamen Überraschungen, die während einer Ausfahrt passierenkönnen. Ab sofort können Kunden über die Webseite www.helvetia.de dieVersicherung direkt online abschließen.Helvetia Deutschland geht mit dieser Versicherungslösung einen weiteren Schrittin Richtung Digitalisierung des Produktportfolios. Dazu wurde der bestehendeOldtimertarif ClassicCar 1:1 ins Web übertragen.Voraussetzung für den Onlineabschluss des Oldtimers ab dem Fahrzeugalter 25Jahre, sind lediglich fünf Punkte: Das Fahrzeug befindet sich imOriginalzustand, es steht in einer abgeschlossenen Garage, derVersicherungsnehmer und Fahrer sind mindestens 23 Jahre alt, ein anderesFahrzeug wird im Alltag genutzt und der Marktwert des zu versichernden Fahrzeugsbeträgt mindestens 10.000 Euro.Je nach gewähltem Versicherungsumfang und Wert kann der Kunde die benötigtenDokumente einfach und schnell im Antragsprozess hochladen und zur Bearbeitungdes Antrags einreichen. Nach Beantragung erhält der Kunde bei einer Neuzulassungsofort die eVB-Nummer zugesendet.Oldtimerbesitzer können zwischen Teil- und Vollkaskoversicherung wählen, dieHaftpflichtversicherung ist immer enthalten. Für den perfekten Rundum-Schutzsteht die All-Risk-Versicherung zur Verfügung. Sie deckt fast alle denkbarenVersicherungsfälle ab und geht damit weit über die Leistungen einer klassischenKaskoversicherung hinaus. Auch der optionale Autoschutzbrief bietet einüberdurchschnittliches Maß an Extra-Sicherheit, speziell auf die Bedürfnisse vonOldtimerfans zugeschnitten.Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120985/4487268OTS: Helvetia Versicherungen DeutschlandOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell