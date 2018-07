In Oldtimer investieren: Über Crowdinvesting am großen Fahrzeugpool teilhaben

Düsseldorf (ots) - Bisher war das lukrative Segment"Sammlerfahrzeuge" nur einem finanzstarken Anlegerkreis vorbehalten.Mit dem Ergebnis, dass viele hochwertige Autos gekauft werden undverschlossen hinter massiven Garagentoren stehen. Um diesenexklusiven Oldtimermarkt auch für Kleinanleger zu öffnen, baut dasdeutsche Unternehmen CarZins jetzt einen über Crowdinvestingfinanzierten Pool von Klassikern auf.Doppelte Strategie fährt kontinuierlich Renditen einUm profitable und kontinuierliche Renditen zu erzielen, verfolgtCarZins eine zweigleisige Strategie: Zum einem wird ein langfristigorientierter Fahrzeugpool aufgebaut und zum anderen werdenAlltagsklassiker erworben, instandgesetzt oder teilrestauriert undkurzfristig verkauft. Dabei koordiniert und führt ein Expertenteamalle Maßnahmen durch. Renditeversprechende Fahrzeuge kommen in denPool und werden langfristig gehalten, der Ein- und Verkauf derAlltagsklassiker hingegen ermöglicht schnelle Gewinne."Indem wir diese Doppelstrategie fahren, sind wir Investor undHändler zugleich", so Dr. Gerhard Seeger, Geschäftsführer vonCarZins. "Das gibt uns einen breiten Handlungsspielraum in derAnlagestrategie. Im Gegensatz zur langfristigen Investition in nurein Fahrzeug können wir sehr schnell auf Veränderungen am Marktreagieren. Für mich als Oldtimerliebhaber und Anleger werden soTechnik und Ästhetik mit einer guten Rendite perfekt kombiniert."Bereits ab 500 Euro an Liebhaberfahrzeugen beteiligenJeder Anleger kann sich bereits mit einer Basissumme von 500 Euroan dem professionell gemanagten Pool beteiligen und somit vomWertzuwachs profitieren. Über die Crowdinvesting-Plattform"Geldwerk1" des Wirtschaftsprofessors Dr. Ralf Beck können Investorenmaximal 10.000 Euro einbringen und bereits im Folgejahr mit demGarantiezins, der drei Prozent beträgt und jährlich ausgeschüttetwird, Gewinne einfahren. Darüber hinaus wird jeder Darlehensgeber amGeschäftserfolg von CarZins beteiligt, wobei eine Rendite angestrebtwird, die über dem Oldtimerindex von aktuell 5,9 Prozent liegt.Übrigens: Auf Wunsch können die Zinsen ausgeschüttet oder gegenAusleihzeiten für die Klassiker aus dem Pool eingetauscht werden.Weitere Informationen unter www.carzins.deKontakt:CarZins GmbHDr. Gerhard W. SeegerHamburger Straße 43a40221 DüsseldorfTel. +49 (0)211-97 633 181Mail: service@carzins.dewww.carzins.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12Fax: +49 (0)221-42 49 880Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: CarZins GmbH, übermittelt durch news aktuell