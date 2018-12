Oldtimer: Suchmaschine hilft auf dem Weg zum finanziell passenden Traumklassiker (FOTO)

Köln (ots) -Der Traum vom eigenen Oldtimer lässt sich leichter verwirklichenals viele glauben - mit einer Oldtimer-Finanzierung. Um zu zeigen,wie viel Traumauto finanziell machbar ist, hat der der KölnerFinanzdienstleister abcfinance jetzt einen Online-Service fürOldtimerfans auf "Classic Trader" entwickelt. Auf der Websitewww.classic-trader.com/traumauto können Interessenten ihren Klassikernicht nur über die Marke oder das Modell aussuchen, sondernalternativ über eine monatliche Rate, die sie zu investieren bereitsind.Der Klassikermarkt hat viel zu bieten: vom lässigen Youngtimer füreinige hundert oder tausend Euro bis zu hochpreisigen Raritäten mitexklusiver Ausstattung. abcfinance hat nun für Classic Trader,Deutschlands größter Handelsplattform für klassische Fahrzeug undHerausgeber des "Classic Trader Magazins", ein Online-Toolentwickelt, bei dem Interessierte ihre Suche jetzt nicht nur vonFahrzeugmarke oder -modell ausgehend starten können, sondern auch vomzur Verfügung stehenden Budget. In der Suchmaschine können sie dieRatenhöhe für eine mögliche Leasingfinanzierung über abcfinanceeingrenzen, und erfahren dadurch nicht nur, welche Schätzchen geradeauf dem Markt sind, sondern auch, welche finanziell machbar sind.Oldtimer als Firmenfahrzeuge nutzenEine Oldtimerfinanzierung ist übrigens nicht nur für den privatenOldie-Fan interessant. Wer sein klassisches Fahrzeug geschäftlichnutzt, kann von den Vorteilen einer Leasingfinanzierung fürgewerbliche Kunden profitieren: Neben bilanziellen Vorzügen ist hiervor allem ein steuerlicher Vorteil zu nennen. Die Versteuerung einesOldtimers als Firmenwagen richtet sich ausschließlich nach demdamaligen Neupreis. Ein heutiges Traumfahrzeug, wie etwa eineMercedes Pagode von 1968 hat damals rund 21.000 Deutsche Markgekostet. Nach der so genannten Ein-Prozent-Regel wird ein Wert voneinem Prozent zur steuerlichen Berechnung genommen - also 210 DMbeziehungsweise rund 105 Euro. Selbst bei einem Spitzensteuersatzwürden so rund 50 Euro im Monat an Steuern für den privaten Fahrerdes Firmenwagens fällig. Ist die Leasingzeit abgelaufen, können sichdie Vertragspartner über eine Übernahme des Fahrzeugs einigen.Über Classic Trader:Unter www.classic-trader.com betreibt die Classic Trader GmbH ausBerlin den ersten internationalen Marktplatz für den An- und Verkaufvon klassischen Fahrzeugen im Internet. Mit über 13.000internationalen Fahrzeuginseraten und einem Handelsvolumen von mehrals 750 Millionen Euro hat sich Classic Trader als DeutschlandsMarktführer unter den spezialisierten Handelsplattformen etabliert.Zusätzlich publiziert das Unternehmen sechs mal im Jahr das "ClassicTrader Magazin", mit zusätzlichen Kaufberatungen, Portraits undHintergründen zu automobilen KlassikernÜber abcfinance GmbH1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KGgegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf dieFinanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. MitFinanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing undAbsatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei,die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhenund Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten,branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuellrund 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiterenStandorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlandenverfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerkaus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über einKreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen ausLeasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Nameabcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgangmit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.Pressekontakt:abcfinance GmbH, Jan Königshofen, Kamekestraße 2-8, 50672 KölnTelefon 02 21 579 08-9178; Email: jan.koenigshofen@abcfinance.dewww.abcfinance.deOriginal-Content von: abcfinance GmbH, übermittelt durch news aktuell