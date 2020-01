Berlin (ots) - Die neue Reportage "Der Modellbauer - Perfektion ausLeidenschaft" über den passionierten Tüftler Michael Niemas läuft am Samstag,den 1. Februar 2020 im TV. Für den ausgebildeten Modellbauer sind Hobby undBeruf ein und dasselbe: Er baut Rennwagen originalgetreu im Miniaturformat nach-sogenannte Slotcars. Der Bastler konstruiert die Kleinstautos im Maßstab 1:24inzwischen für Kunden aus aller Welt. Technisch sind die Fahrzeuge kleineMeisterstücke und können wie ihre großen Vorbilder sogar bei Rennen eingesetztwerden. Dafür braucht Niemas vor allem ein gutes Auge, eine ruhige Hand und vielGeduld. Begeistert gesteht er: "Ich finde es toll, mit der Reportage jetzt auchdie Modellbau-Fans vor den Fernsehbildschirmen zu erreichen. Bisher habe ichhauptsächlich auf YouTube gezeigt, wie ich meine Slotcars baue." Die Ausbildungzum Modellbauer hat der Biebesheimer beim Automobilhersteller Opel absolviert.Seine Leidenschaft gilt vor allem Modellen aus Rennserien der 60er- und70er-Jahre. Für die WELT-Reportage erschafft Michael Niemas die Miniatur einesLola T70, eine Rennsportlegende mit Baujahr 1966, die auf einem Slotcar-Racedurchstarten soll."Der Modellbauer - Perfektion aus Leidenschaft" am Samstag, den 1. Februar um19.05 Uhr auf WELT und im Timeshift auf N24 Doku sowie nach Ausstrahlung in derMediathek und der TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4497214OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell