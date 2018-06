Oldtimer-Crowd-Investing: Für kleines Geld groß dabei

Düsseldorf (ots) - Die Investition in einen Oldtimer ist eineEntscheidung, die von vielen Aspekten abhängt: Neben dem eigentlichenFahrspaß und der Freude an Technik und Ästhetik sind diesinsbesondere die Marke, der Zustand des Fahrzeugs, die potenzielleWertsteigerung, notwendige Maßnahmen zur Restauration und natürlichdas Budget.Tatsächliche Wertsteigerung entspricht oft nicht derMarktentwicklungDoch im Hinblick auf die tatsächliche Wertsteigerung eineseinzelnen Fahrzeuges wohnt jedem Kauf ein potenzielles Risiko inne.Einerseits fällt selbst ambitionierten Laien der Blick in die Zukunftdes komplexen Oldtimermarktes schwer und gleicht somit oft dem Blickin die Glaskugel. Andererseits hat sich der Oldtimerindex, der diePreisentwicklung des Gesamtmarktes abbildet, in den letzten siebenJahren mehr als verdoppelt.In Bezug auf ein einzelnes Fahrzeug kann das finanzielle Ergebnisjedoch ganz anders aussehen. So entwickelt sich mancher Oldtimererheblich schlechter als der Markt und endet durch eine laienhafteFahrzeugbewertung - oder nicht vorhergesehene Reparaturkosten - sogarim finanziellen Desaster. Daher schrecken viele Liebhaber oftmals voneiner Investition ab und nehmen somit nicht an der lukrativenWertentwicklung teil.CarZins: Professionell gemanagter Oldtimer-Pool mit 20 FahrzeugenVor diesem Hintergrund bietet CarZins als erstes Unternehmen inDeutschland die Möglichkeit, sich mit einer Basissumme von 500 Euroan einem professionell gemanagten Oldtimer-Pool zu beteiligen. EineAnlage, die bisher nur vermögenden Insidern vorbehalten war.Zum Aufbau des Pools bewertet ein Expertenteam einzelne Oldtimerund deren zukünftige Wertentwicklung. Renditeversprechende Fahrzeugewerden erworben und zu einem Pool zusammengefasst. Der ersteOldtimer-Pool von CarZins soll rund 20 Fahrzeuge mit einem Zeitwertvon rund 2,5 Millionen Euro umfassen. Finanziert wird die Autoflotteüber eine unabhängige Crowd-Investing-Plattform. Hier könnenInvestoren zwischen 500 und maximal 10.000 Euro einbringen, wobei dasManagement von CarZins eine Rendite anstrebt, die über demoffiziellen Oldtimerindex von aktuell 5,9 Prozent liegt. Und damitdas Invest auch mit echter Fahrfreude verbunden ist, kann jeder, dersich am Pool beteiligt, auf einzelne Wagen zugreifen und somitRendite und Fahrspaß sicher vereinen. Weitere Informationen unterwww.carzins.deKontakt:CarZins GmbHDr. Gerhard W. SeegerHamburger Straße 43a40221 DüsseldorfTel. +49 (0)211-97 633 181Mail: service@carzins.dewww.carzins.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12Fax: +49 (0)221-42 49 880Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: CarZins GmbH, übermittelt durch news aktuell