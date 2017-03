Oldenburgische Landesbank legt Bilanz für 2016 vor

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die Oldenburgische Landesbank (OLB) präsentiert am Freitag (11.00 Uhr) ihre Bilanz für 2016. Die vorläufigen Zahlen sind bereits seit Januar bekannt.



Danach konnte die zum Allianz-Konzern gehörende Bank im Vorjahr ihren Gewinn nach Steuern von 18,3 Millionen (2015) auf 35,2 Millionen Euro nahezu verdoppeln. Grund waren unter anderem Sondererträge aus Beteiligungen und Entlastungen bei den Pensionsrückstellungen.

Mit 90,2 Prozent ist die Allianz Deutschland AG Hauptaktionär. Der Münchner Versicherer hatte im September 2016 angekündigt, dass eine teilweise oder vollständige Veräußerung der Anteile geprüft werde. Seitdem werden Gespräche mit möglichen Käufern geführt. Allerdings gebe es in der Frage keinen neuen Sachstand, teilten OLB und Allianz am Donnerstag gleichlautend mit.

OLB-Vorstandschef Patrick Tessmann will am Freitag auch über die Entwicklung der Filialen und der Mitarbeiterzahl unterrichten. Die OLB betreut rund 450 000 Firmen und Privatkunden und ist nach eigenen Angaben gemessen an Bilanzsumme, Mitarbeiterzahl und Filialnetz die größte private Regionalbank Deutschlands./hr/DP/zb