W P Carey: Risiko oder Gewinnchance?

Am 30.11.2018 ging die Aktie W P Carey an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 67,75 USD aus dem Handel.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses W P Carey auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die W P Carey-Aktie beträgt dieser aktuell 64,71 USD. Der letzte Schlusskurs (67,75 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,7 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält W P Carey somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (65,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,42 Prozent), somit erhält die W P Carey-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird W P Carey auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Für die W P Carey sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 2 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu W P Carey vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die W P Carey. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 67,75 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,32 liegt W P Carey unter dem Branchendurchschnitt (72 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 95,91 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.