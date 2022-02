Old Republic Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Old Republic, ein Unternehmen aus dem Markt "Schaden- und Unfallversicherung", notiert aktuell (Stand 06:07 Uhr) mit 24.95 USD nahezu unverändert (-0.08 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Old Republic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 45,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 30,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +14,97 Prozent im Branchenvergleich für Old Republic bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,46 Prozent im letzten Jahr. Old Republic lag 31,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,63 Prozent liegt Old Republic 11,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Versicherung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15,29. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Old Republic 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Old Republic vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 24,95 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 20,24 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 30 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".