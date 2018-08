Old National: Aufschrei, garantiert!

Per 09.08.2018 wird für die Aktie Old National am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 19,4 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Old National einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Old National jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Old National erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 8 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (19,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 19,4 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Old National erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Old National auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Old National in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Old National hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Old National-Aktie ein Durchschnitt von 17,95 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,4 USD (+8,08 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 18,98 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,21 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Old National ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Old National erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.