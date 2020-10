Old National Aktie: -24% kurz vor Quartalszahlen!

Am Montag, dem 19. Oktober, wird die Old National Bancorp (NASDAQ: ONB) ihren neuesten Gewinnbericht veröffentlichen. In den vergangenen 52 Wochen sind die Aktien der Old National Bancorp um 24,64% zurückgegangen.

Erträge und Einnahmen

Wall Street-Analysten sehen, dass Old National Bancorp bei einem Umsatz von 201,89 Millionen Dollar einen Gewinn von 0,33 Dollar pro Aktie ausweist. Der Gewinn pro Aktie der Old National



