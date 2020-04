Old Mutual: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Old Mutual":

Per 16.04.2020, 14:52 Uhr wird für die Aktie Old Mutual der Kurs von 51.47 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebens- und Krankenversicherung".

Wie Old Mutual derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 970,1 ist die Aktie von Old Mutual auf Basis der heutigen Notierungen 2227 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (41,68) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Old Mutual schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,15 % und somit 8,06 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,09 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Old Mutual mit einer Rendite von -55,02 Prozent mehr als 200 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,34 Prozent. Auch hier liegt Old Mutual mit 56,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.