Old Mutual: Ist das wirklich wahr?

Per 21.06.2019, 18:48 Uhr wird für die Aktie Old Mutual der Kurs von 120,56 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebens- und Krankenversicherung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Old Mutual mit einer Rendite von 9,89 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,18 Prozent. Auch hier liegt Old Mutual mit 7,7 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Old Mutual aktuell 5,12. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung". Old Mutual bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 970,1. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Old Mutual zahlt die Börse 970,1 Euro. Dies sind 1923 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47,96. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.