Old Line Bancshares: Ist jetzt alles möglich?

Am 27.03.2019, 22:21 Uhr notiert die Aktie Old Line Bancshares an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 25,75 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Die Aussichten für Old Line Bancshares haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Old Line Bancshares beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,9 Prozent und liegt mit 0,71 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,19) für diese Aktie. Old Line Bancshares bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Old Line Bancshares beläuft sich mittlerweile auf 30,7 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 25,82 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,9 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,47 USD. Somit ist die Aktie mit -6,01 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,63 liegt Old Line Bancshares unter dem Branchendurchschnitt (56 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 24,15 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.