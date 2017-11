Old Dominion University würdigt Ajit Prabhu, Vorstandsvorsitzender und CEO von QuEST Global

Singapur (ots/PRNewswire) -- Ajit Prabhu in Ruhmeshalle des Fachbereichs Maschinentechnikaufgenommen- Alumni-Vereinigung verleiht Preis für außerordentliche VerdiensteAjit Prabhu, Vorstandsvorsitzender und CEO von QuEST Global, wurdevom Fachbereich Maschinentechnik der Old Dominion University (seineAlma Mater) in die Ruhmeshalle aufgenommen. Dr. Sebastian Bawab,Leiter des Fachbereichs, überreichte den Lebenspreis an Prabhu. Erist der dritte Ehrenträger, den die Universität in ihrer 87-jährigenGeschichte in ihre Ruhmeshalle aufgenommen hat. Zuvor waren bereitsDr. Gene Goglia, erster Leiter des Fachbereichs, und Dr. SurenTiwari, ein angesehener Professor am Fachbereich, in die Ruhmeshalleaufgenommen worden.Prabhu wurde außerdem von der Alumni-Vereinigung der Universitätder Preis für außerordentliche Verdienste verliehen. Damit wird seinunternehmerischer Erfolg beim Aufbau eines der weltweit führendenEngineering-Unternehmen gewürdigt -- QuEST Global. Dieser Preis istdie höchste Auszeichnung für Ehemalige, die sich beruflich und privatbesondere Verdienste erworben haben und die anerkannte Größen aufihrem Gebiet sind.Ajit Prabhu hat QuEST Global 1997 nach seinem Studienabschluss ander Old Dominion University zusammen mit Aravind Melligeri gegründet.In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Unternehmen, das über 8.700Mitarbeiter beschäftigt, mit 40 Niederlassungen in 13 Ländernetabliert.Prabhu freute sich über die Würdigung: "Ich bin begeistert überdiese Auszeichnung von meiner Alma Mater. Die Welt wird sich in denkommenden 25 Jahren drastisch verändern. Unternehmen müssen in derLage sein, Fachkräfte aus der ganzen Welt anzuwerben und zu halten,wenn sie im heutigen Geschäftsumfeld erfolgreich sein wollen. Wir beiQuEST Global errichten eine nachhaltige und skalierbare Organisation,die die Zeit überdauern und bei unseren Kunden den Ruf desrespektabelsten und zuverlässigsten Anbieters vonEngineering-Dienstleistungen haben wird."Informationen zu QuEST GlobalQuEST Global ist ein spezialisierter, globaler Anbieter vonEngineering-Dienstleistungen (https://www.quest-global.com/corporate/corporate-overview/the-quest-passion/) mit einer starkenErfolgsbilanz aus 20 Jahren im Dienst der Anforderungen in denBereichen Produktentwicklung & Produkt-Engineering vonHochtechnologieunternehmen in Branchen wie Flugzeugmotoren, Luftfahrt& Verteidigung, Hochtechnologie & Industrie, Medizinprodukte, Öl &Gas, Strom und Transport. Das Unternehmen bietet innovativemechanische, elektrische, elektronische und eingebettete Lösungensowie wegweisende Lösungen in den Bereichen Engineering-Software,Engineering-Analysen, Fertigungstechnik und Lieferketten für dengesamten Engineering-Lebenszyklus.Pressekontakt:Anto T Ouseph - +91-9895293329Original-Content von: QuEST Global, übermittelt durch news aktuell