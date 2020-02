Old Dominion Freight Line: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Am 15.02.2020, 15:26 Uhr notiert die Aktie Old Dominion Freight Line an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 222.03 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lkw-Verkehr".

Unser Analystenteam hat Old Dominion Freight Line auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Old Dominion Freight Line beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,42 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,37) für diese Aktie. Old Dominion Freight Line bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,99. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Old Dominion Freight Line zahlt die Börse 20,99 Euro. Dies sind 32 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Straße und Schiene" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30,66. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Old Dominion Freight Line. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 26,56 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Old Dominion Freight Line momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Old Dominion Freight Line hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Old Dominion Freight Line wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.