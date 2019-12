Old Dominion Freight Line: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Old Dominion Freight Line am 22.12.2019, 06:54 Uhr, mit dem Kurs von 188.14 USD. Die Aktie der Old Dominion Freight Line wird dem Segment "Lkw-Verkehr" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Old Dominion Freight Line auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Old Dominion Freight Line niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 2,54 Prozentpunkte (0,37 % gegenüber 2,9 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Old Dominion Freight Line-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Old Dominion Freight Line-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Sell". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 2 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 164,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -12,68 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (188,19 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Old Dominion Freight Line somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Old Dominion Freight Line-Aktie beträgt dieser aktuell 162,44 USD. Der letzte Schlusskurs (188,19 USD) liegt damit deutlich darüber (+15,85 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Old Dominion Freight Line somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (187,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,52 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Old Dominion Freight Line-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Old Dominion Freight Line auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.