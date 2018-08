Old Chang Kee: Genau das was haben wir angekündigt

Old Chang Kee weist zum 08.08.2018 einen Kurs von 0,76 SGD an der BörseSingapore auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Unsere Analysten haben Old Chang Kee nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Old Chang Kee im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Old Chang Kee. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Old Chang Kee derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,77 SGD, womit der Kurs der Aktie (0,76 SGD) um -1,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,77 SGD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,3 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Dividende: Old Chang Kee schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,95 % und somit 1,84 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,11 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".