Oktoberfest wegen Coronakrise abgesagt

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Das Münchner Oktoberfests findet in diesem Jahr wegen der der Coronavirus-Pandemie nicht statt. Das teilten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstagvormittag mit. Zuvor hatte es bereits entsprechende Medienberichte gegeben.

"Wir sind uns übereingekommen, dass das Risiko schlicht und einfach zu hoch ist", sagte Söder. "Man kann weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten auf der Wiesn." Mit Corona zu leben, heiße vorsichtig leben. Vor allem Feste wie der Karneval seien zu Beginn der Pandemie "Virendrehscheiben" gewesen. Insofern gelte bei solchen Festen "größte Sensibilität", so Söder. Die Wiesn gilt als das weltweit größte Volksfest. Sie wird seit 1810 in der Regel jährlich auf der Theresienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt ausgerichtet. Das Oktoberfest sollte in diesem Jahr vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur