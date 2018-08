Oktoberfest: Hotelpreise ziehen zur Wiesn kräftig an (FOTO)

München (ots) -- Hotelpreise im Schnitt 64 Prozent über Monatsmittel - in derSpitze 365 Prozent teurer- Doppelzimmer in Festnähe kostet mindestens 220 Euro pro Nacht- Anbietervergleich spart bis zu 28 Prozent bei identischem ZimmerDas 185. Oktoberfest findet vom 22. September bis 07. Oktober 2018statt. Bereits jetzt steigen die Hotelpreise zur Wiesnzeit kräftig.Eine Übernachtung in München kostet am zweiten Festwochenendedurchschnittlich 315 Euro und damit 64 Prozent mehr als imSeptemberdurchschnitt. Dieser zieht aufgrund der Festtage an undliegt mit 192 Euro deutlich höher als üblich. Einzelne Hotelsschlagen bis zu 365 Prozent im Vergleich zu einer Übernachtungaußerhalb des Oktoberfests auf.1)Übernachtung im Doppelzimmer ab 220 EuroZum Betrachtungszeitpunkt hatten im Umkreis von drei Kilometernzur Festwiese noch 61 Unterkünfte im CHECK24 Hotel-Vergleich freieZimmer. Trotzdem zahlen Wiesnbesucher für ein Doppelzimmer am zweitenFestwochenende mindestens 220 Euro. Nach der Oktoberfestsaison zahlenÜbernachtungsgäste nur 62 Euro für die günstigste Unterkunft. "DieHotelpreise ziehen zum Oktoberfest zwar wieder kräftig an", sagt Dr.Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Wer noch auf derSuche nach einem Hotelzimmer zur Wiesn ist, hat aber immerhin nocheine große Auswahl."Anbietervergleich spart bis zu 28 Prozent bei identischem ZimmerBesonders bei Großveranstaltungen lohnt ein Anbietervergleich. Fürein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel zahlenOktoberfestbesucher beim teuersten Anbieter 622 Euro. Der günstigsteAnbieter verlangt für die gleiche Leistung nur 448 Euro pro Nacht.Eine Ersparnis von 28 Prozent oder 15 Maß Bier.2)Flüge zum Oktoberfest bereits ab 74 Euro - Flugpreise ziehen anNoch gibt es günstige Flüge zum Oktoberfest. Von/nach Berlinbeispielsweise fliegen Wiesntouristen ab 74 Euro pro Person. VonHamburg aus zahlen Fluggäste aber 180 Euro für Hin- und Rückflug.3)Erwartungsgemäß steigen die Flugpreise zur Wiesn noch weiter, jenäher der Anstich rückt.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.1)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben vonzehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. drei KilometerLuftlinie von der Festwiese (Theresienwiese, 80336 München) entfernt.Übernachtungszeitraum während des Oktoberfests: Samstag, 29.09.2018bis Sonntag, 30.09.2018, Vergleichszeitraum: Samstag, 13.10.2018 bisSonntag, 14.10.2018; Stand der Preise: 13.08.2018; alle genanntenPreise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zweiErwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://ots.de/761IT12)Eine Maß kostet 2018 bis zu 11,50 Euro.Quelle: http://ots.de/ERizN0 [16.08.2018]3)Hin- und Rückflug im Veranstaltungszeitraum; Preise gelten proPerson; Stand der Flugpreise: 16.08.2018. Weitere Informationen undFlugpreise nach München aus anderen Destinationen unter:https://flug.check24.de/events/oktoberfestÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:CHECK24Julia Leopold, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell