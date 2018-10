Im Oktober wird das sechste Wuzhen Theatre Festival stattfinden

- Veranstaltung in Chinas antiker und malerischer Wasserstadt miteinigen der berühmtesten Theaterwerke der Welt aus sechs KontinentenWuzhen, China (ots/PRNewswire) - Vom 18. bis 28. Oktober 2018findet das Wuzhen Theatre Festival ("das Festival") mit einerambitionierten Aufstellung vielfältiger, zeitgenössischer undhochmoderner internationaler Theaterstücke statt. Das Festival bietetTheaterstücke von allen Kontinenten außer der Antarktis, einenWettbewerb für junge Theaterkünstler, einen Outdoor-Karneval, dieReihe "Wuzhen-Dialoge" und verschiedene Theaterforen, die denTeilnehmern Gelegenheit bieten, mit chinesischen und internationalenTheatermachern zu sprechen und von ihnen zu lernen.Das Festival, das sich schnell als das einflussreichsteTheaterereignis in Asien etabliert hat, wird in diesem Jahr unter demMotto "Magnanimity" (zu Deutsch etwa "Großmut") 109 Vorstellungen von29 ausgewählten Stücken präsentieren, die ein breites Themenspektrumabdecken, darunter Geschichte, Umweltschutz, Liebe und künstlicheIntelligenz. Das Ausdrucksmedium umfasst mehrere Formen, darunterzeitgenössische Kunst, experimentelles Drama, multimediale Bilder undPantomime. Das Festival beginnt mit Tea House, einem Bühnenstückunter der Regie des bekannten Theaterdirektors Meng Jinghui, ArtDirector des Wuzhen Theatre Festivals, mit Wen Zhang und Chen Minghaoin den Hauptrollen.Die vollständige Aufstellung und den Zeitplan finden Sie unter:http://www.wuzhenfestival.com/index_en.phpDas diesjährige Festival hat vier der weltweit führendenTheatergruppen mit einer langen Geschichte und einem ausgeprägtenSinn für Ästhetik eingeladen. Das Publikum wird mit bemerkenswertenDramen des russischen Moscow Art Theatre, des deutschenThalia-Theaters, des japanischen SCOT und des polnischen Nowy Teatrverwöhnt, darunter Aufführungen von 19.14, Dancer in the Dark,Springtime in the North und One Gesture.Weitere Höhepunkte des Festivals:- Young Theatre Artists Competition (Wettbewerb für jungeTheaterkünstler) - Das Festival zeigt seine Leistungen bei derFörderung der kreativen Bemühungen junger chinesischer Dramatikerund veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den Wettbewerb fürjunge Theaterkünstler, bei dem die sechs beliebtesten Dramen ausfrüheren Veranstaltungen in zwei Teilen, "First Love" und "FirstKiss", unter einem Dach präsentiert werden.- The Wuzhen Dialogues (Die Wuzhen-Dialoge) - Das Festival haterfahrene Dramatiker aus ganz China und dem Ausland, darunter LeeBreuer, Tadashi Suzuki, Meng Jinghui, Stan Lai und Jin Shijie,eingeladen, um in einer Reihe von Roundtables und DiskussionenIdeen auszutauschen und vor dem multikulturellen Hintergrund eineandere Art von Magie zu schaffen.- Outdoor Carnival (Outdoor-Karneval) - Der Outdoor-Karneval, derjedes Jahr Hunderte von chinesischen und ausländischen Künstlernanzieht, wird in diesem Jahr das Thema "Magnanimity" (Großmut)aufgreifen. Es werden alle möglichen Formen der Performance-Kunsteinbezogen, darunter Tanz, Musik, moderne Kunst undgrenzüberschreitende Kreativität.- Drama Tent Camp (Drama-Zeltlager) - Neben seinen Theaterworkshopsund dem langen Straßenbankett eröffnet das diesjährige Festival einDrama-Zeltlager, das jedem Teilnehmer die Möglichkeit gibt, neubelebt zu werden und das Gefühl der Freiheit zu genießen, das zumheutigen Leben und Leben im Freien gehört.Informationen zu WuzhenWuzhen ist 1,5 Stunden mit dem Auto von Shanghai entfernt undzählt zu den angesagtesten Urlaubsorten in China. Wuzhen ist eineWasserstadt und für ihr reiches kulturelles Erbe und als Topreisezielfür Tagungen und Gipfeltreffen bekannt. Neben den gut erhaltenentraditionellen Kunstwerken und Landschaften, die 1.300 Jahrezurückreichen, war Wuzhen seit 2007 Gastgeber für mehr als 10.000kulturelle und künstlerische Ausstellungen und Veranstaltungen.Informationen zum Wuzhen Theatre FestivalMit dem erstmals im Jahr 2012 veranstalteten Wuzhen TheatreFestival ("das Festival") wird Performancekunst inmitten derinspirierenden Kulisse der alten chinesischen Wasserstadt großgefeiert. Das jährliche Treffen der Theaterliebhaber bietet einevielfältige Sammlung von Werken, die einige der besten Theaterstückeund Dramatiker aus der ganzen Welt aufzeigen und die 1.300 Jahre alteStadt in ein spannendes Fest der Schauspielkunst verwandeln. Das vonChen Xianghong, Huang Lei, Stan Lai und Meng Jinghui gegründete undvon Culture Wuzhen Co. Ltd. organisierte Festival umfasst auch einenOutdoor-Karneval, die Reihe der Wuzhen-Dialoge und verschiedeneTheaterforen, die den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, mitchinesischen und internationalen Theatermachern zu sprechen und vonihnen zu lernen.Pressekontakt:http://www.wuzhenfestival.com/index_en.php.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/752114/Theatre_Festival.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/752115/Theatre_Festival.jpgOriginal-Content von: Wuzhen Tourism Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell