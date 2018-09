Köln (ots) - Passend zum neuen Harry Potter Film "PhantastischeTierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" der Mitte November in den Kinosin der DACH-Region erscheint, veranstaltet Toys"R"Us in allenteilnehmenden Filialen* am 06. Oktober ein zauberhaftes Event.Gemeinsam mit Warner Brothers, Jakks Pacific und LEGO können kleineund große Zauberlehrlinge in Deutschland, Österreich und der Schweizin eine Welt voller Magie eintauchen.Ob kleine oder große Zauberei Fans, jeder wollte bestimmt schoneinmal wissen, in welches Hogwarts-Haus er gehört. Gryffindor, diefür Mut und Tapferkeit stehen, Hufflepuff, deren EigenschaftenGerechtigkeit und Treue sind, Ravenclaw die für Klugheit und Weisheitstehen oder Slytherin, die für Gerissenheit und Ehrgeiz einstehen. Inwelches Haus man gehört suchen sich aufstrebende Zauberer nicht aus,sondern dies entscheidet der sprechende Hut für sie. Und genau dieserist eine der vier fantastischen Spielstationen des magischen Eventsbei Toys"R"Us."Das lange Warten, hat nun also endlich ein Ende! Denn an vierverschiedenen Spielstationen können Kinder jeden Alters tolleAktionen rund um das Thema "Harry Potter" und "PhantastischeTierwesen" erleben", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR,Event- und Lokalmarketing Teamlead bei Toys"R"Us, Zentraleuropa. "Sokönnen angehende Zauberlehrlinge zum Beispiel an der erstenSpielstation, wie in den Harry Potter-Filmen, den sprechenden Hutaufsetzen und nun endlich erfahren in welches Hogwarts-Haus siegehören", verrät Marie-Charlotte von Heyking weiter.Zur Grundausstattung jeden Zauberers gehört natürlich einpassender Zauberstab. Und diesen benötigen die Zauberlehrlinge dannauch, um die zweite Spielstation bewältigen zu können. Hier geht esdarum die richtigen Zaubersprüche mit den dazu passenden Bewegungenzu kombinieren. Gelingt dies, werden die kleinen und großenZauberlehrlinge zu wahren Zauberern und sind Teil einer magischenWelt. Wer sich sicher in dem Umgang mit den Zauberstäben fühlt, hatsogar die Möglichkeit sich dem ein oder anderen Zauberstabduelle zustellen.Nach einem packenden Zauberstabduell können sich die mutigenZauberer einer weiteren Aufgabe stellen: Dem Quidditch-Spiel! Genauwie in den Filmen gilt es den goldenen Schnatz in die Tore desGegenspielers zu bringen.Nach einem spannenden Quidditch-Spiel wartet noch eine magischeHerausforderung auf die jungen Zauberer. An der vierten Stationwerden von den Zauberkünstlern Fingerspitzengefühl und Geschickabverlangt. An dieser Station gilt es die einzelnen LEGO-Steinerichtig zusammen zubauen. Gelingt dies dürfen die jungen Zauberer ihrkleines Meister Bauwerk als Erinnerung für ihren magischen Ausflugmit nach Hause nehmen.Noch mehr Magie kann man sich erspielen, indem man amfantastischen Gewinnspiel teilnimmt. Hierzu einfach die, an dem Tag,ausliegenden Teilnahmekarten richtig ausfüllen und wieder in derFiliale abgeben. Mit etwas Glück ergattert man einen der magischenGewinne wie zum Beispiel 1 von 10 LEGO Spielsets oder 1 von10goldenen Schnatzs.Vorbeischauen und in die magischen Welten von Harry Potter undNewt Scramander abtauchen lohnen sich auf jeden Fall - beim magischenEvent in allen teilnehmenden Toys"R"Us Filialen in Deutschland (11.00- 17.00 Uhr), Österreich und der Schweiz (10.00 - 16.00 Uhr).**Ausgenommene Märkte sind: Recklinghausen, Sankt Augustin,Münster, Hanau, Salzburg und Parndorf.Über TOYS"R"USToys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93 Filialensowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle imHandel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breitgefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoorund Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche.Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards undProduktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept denKunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal imInternet unter www.toysrus.de.Über Smyths ToysSmyths Toys wurde vor mehr als dreißig Jahren gegründet und istheute - mit mehr als 110 Standorten - der führende `multi-channel`Spielzeug-Einzelhändler im englisch-sprachigen Europa. Smyths Toysist ein Familienunternehmen. Die Läden, Marken, Kataloge und dieFernsehwerbung von Smyths sind außerordentlich beliebt bei Kundenjeden Alters. Die Transaktion von Toys"R"Us zu Smyths Toys machtSmyths Toys zum größten Spielzeug-Einzelhändler in Europa.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell