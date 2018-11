Oktober teuerster Tankmonat seit Jahren / Nochmal kräftiger Anstieg zum Monatsende (FOTO)

München (ots) -Trotz einer deutlichen Entspannung an den Rohölmärkten und einemnur leicht schwächeren Euro-Kurs erreichten die Preise fürKraftstoffe in Deutschland im Oktober einen neuen Jahreshöchststand.Wie die monatliche Marktauswertung des ADAC zeigt, kostete ein LiterSuper E10 im bundesweiten Monatsmittel 1,514 Euro und damit 1,4 Centmehr als im September. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer imSchnitt 1,388 Euro bezahlen und damit sogar 5,1 Cent mehr als imSeptember.Am teuersten war Super E10 mit im Schnitt 1,548 Euro am Mittwoch,31. Oktober. Dieses Tagesmittel wurde zuletzt vor mehr als vierJahren am 16. Juli 2014 mit 1,549 Euro je Liter überschritten. Dieselerreichte seinen Höchststand mit 1,447 Euro ebenfalls am 31. Oktoberund war damit genauso teuer wie am 17. September 2013.Am billigsten tankten die Verbraucher Super E10 zur Monatsmitte:Der Ottokraftstoff kostete am Dienstag, 16. Oktober, im Durchschnitt1,494 Euro. Diesel war zu Beginn des Monats, nämlich am Montag, 1.Oktober, mit 1,345 Euro am günstigsten.Der kontinuierliche Höhenflug der Kraftstoffpreise ist nachAnsicht des ADAC weder mit dem Wetter noch mit dem Niedrigwasser anRhein und Main, das zu punktuellen Lieferschwierigkeiten führte, zuerklären. Der enorme bundesweite Preissprung der vergangenen Wochenist daher deutlich übertrieben.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unterhttp://adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschenTankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell