Okta: Lohnt sich die Aufruhr?

Okta, ein Unternehmen aus dem Markt "Software und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 06:56 Uhr) mit 82,87 USD beinahe unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Okta auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Okta. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Okta derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 63,67 USD, womit der Kurs der Aktie (82,87 USD) um +30,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 79,32 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,48 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Okta-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (73,44 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,37 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 82,87 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Okta eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.