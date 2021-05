Okta Aktie: Analysten sind gespaltener Meinung!

Weitere Suchergebnisse zu "Okta":

Okta Inc.(NASDAQ:OKTA), die Identitätsmanagement-Plattform mit Hauptsitz in San Francisco, meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 251 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen Nettoverlust von 109,2 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 58 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Verlust pro Aktie in Q1 betrug 83 Cents.

Für das zweite Quartal rechnet das



