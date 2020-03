Oil-Dri of America: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Oil-Dri of America weist am 04.03.2020, 00:57 Uhr einen Kurs von 30.38 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltsprodukte" geführt.

Oil-Dri of America haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Oil-Dri of America beträgt das aktuelle KGV 15,79. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 32,97. Oil-Dri of America ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Oil-Dri of America damit 7,44 Prozent über dem Durchschnitt (4,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 11,33 Prozent. Oil-Dri of America liegt aktuell 1,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Oil-Dri of America beläuft sich mittlerweile auf 33,79 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 31,17 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,75 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 35,91 USD. Somit ist die Aktie mit -13,2 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".