Oil-Dri of America: Aktienanalyse vom 23.07.2018: Endlich!

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Oil-Dri of America per 20.07.2018 bei 45,16 USD. Oil-Dri of America zählt zu "Haushaltsprodukte".Nach einem bewährten Schema haben wir Oil-Dri of America auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Oil-Dri of America liegt mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Chemicals"-Branche hat einen Wert von 2,48, wodurch sich eine Differenz von -0,34 Prozent zur Oil-Dri of America-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

