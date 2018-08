Oi Wah Pawnshop Credit: Anleger sollten dies wissen!

Der Kurs der Aktie Oi Wah Pawnshop Credit stand am 10.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,3 HKD. Der Titel wird der Branche "Verbraucherfinanzierung" zugerechnet.

Die Aussichten für Oi Wah Pawnshop Credit haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,44 Prozent und liegt damit 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance, 4,91). Die Oi Wah Pawnshop Credit-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,8 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance) von 23,7. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Oi Wah Pawnshop Credit auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Oi Wah Pawnshop Credit wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Oi Wah Pawnshop Credit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.