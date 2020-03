Ohrstöpsel, Schutzbrille, Helm & Co. (FOTO)

Köln (ots) - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist an vielen Arbeitsplätzenerforderlich. Sie kann Leben retten und Gesundheit erhalten. PSA gibt es instylischen, modernen und individuellen Varianten. Aber bei Auswahl undVerwendung sind auch einige Punkte zu beachten. In der aktuellen Ausgabe vonetem 1.2020 - Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung derBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) wirderklärt, welches die richtige PSA ist, wie sie angepasst wird, wer dieseherstellt, wie sie zu pflegen ist und wann sie erneuert werden sollte.Zunächst sollten in einem Betrieb alle technischen und organisatorischenPräventionsmaßnahmen ausgeschöpft sein, bevor eine PSA zum weiteren Schutz vorRestrisiken verwendet wird. Drei wichtige Faktoren sind dabei zuberücksichtigen: Eine PSA muss genau passen, die Schutzfunktion muss gegebensein und diese sollte möglichst lange wirken. Die Realität sieht oft anders aus.Denn PSA wird häufig als sehr störend empfunden. Dagegen hilft nur, dieseindividuell anzupassen, damit sie auch getragen wird.Ein gutes Beispiel dafür ist der Gehörschutz. Ohrstöpsel aus Spendern vorBetriebsbereichen mit erhöhter Lärmexposition werden oft lose ins Ohr gestecktund entfalten so überhaupt keine Wirkung. Eine Otoplastik dagegen ist eineindividuell vom Fachmann angepasste PSA, die den äußeren Gehörgang dichtverschließt und das Innenohr optimal schützt. Ähnlich verhält es sich beiSchutzschuhen. Ein Orthopädieschuhmacher verwendet zur Anpassung einesSchutzschuhs nur Komponenten aus einem geprüften System (Baukasten). Besonderswichtig ist das, wenn zusätzlich Einlagen eingepasst werden müssen. Es dürfenkeinesfalls die privaten verwendet werden, sondern spezielle, die von einemOrthopädieschuhmacher entsprechend in einen neuen Schuh so eingefügt werden,dass medizinische Anforderungen und die Anforderungen an einen Schutzschuh gemäßBaumusterprüfung erfüllt sind. Auch Schutzbrillen, die von Beschäftigten überihrer Korrekturbrille getragen werden, empfinden diese oft als unangenehm, dasie als sichtbehindernd wahrgenommen werden. Besser sind hier Schutzbrillen mitentsprechenden Dioptrien, vom Augenoptiker individuell hergestellt undangepasst. So wird nicht nur die Sehstärke auf seinen Träger abgestimmt, sondernauch das Gestell auf die Kopfform.Neben Gehörschutz, Schutzschuhen und Schutzbrillen, die das Innenohr, die Füßeund Augen vor Gefahren schützen, sind bei bestimmten Tätigkeiten auch dieVerwendung von PSA für Kopf und Hände notwendig. Auf Baustellen darf daher nieein Helm fehlen, denn der Kopf ist sehr empfindlich und schon durchvergleichsweise kleine Verletzungen können große Schädigungen, speziell desHirns, hervorgerufen werden. Bei Unfallfolgen sind zu 40 Prozent die Händebetroffen. Deshalb sollten bei der jeweils gefährdenden Tätigkeit entsprechendeSchutzhandschuhe getragen werden. Es gibt diese gegen Einwirkung vonGefahrstoffen, gegen Schnittverletzungen, gegen Verbrennungen oder auch gegenStromeinwirkung. Aber Vorsicht: Nie Handschuhe bei der Arbeit an rotierendenMaschinen tragen, denn diese könnten gemeinsam mit den Händen eingezogen werden.Haltbarkeit und Pflege der PSA sind ein weiterer wichtiger Garant für derenWirkung. Der Hersteller versieht die PSA mit einem entsprechendenHaltbarkeitshinweis. Ist dieser nicht (mehr) vorhanden, sollte dieBetriebsanweisung dazu eine Regelung enthalten. Lagerzeiten, Lagerbedingungen,Witterungseinflüsse, Pflegezustand und Art des Einsatzes sind Faktoren, die fürden Alterungsgrad der PSA maßgeblich sind. Aber sehr wichtig ist es auch, aufspezielle Reinigungsverfahren zu achten. Schutzkleidung darf nur inIndustriewäschereien gereinigt werden und sie verliert ihre Schutzfunktion nacheiner bestimmten Anzahl von Wäschen/Reinigungen. Otoplastiken beispielsweisemüssen nach spätestens vier Jahren ausgemustert werden, andere PSA nach derNutzung entsprechenden, individuellen Faktoren.Der komplette Artikel "P(asst), S(chützt), A(ltert)" über die "richtige"Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist nachzulesen in etem 1.2020 - Magazin fürPrävention, Rehabilitation und Entschädigung der Berufsgenossenschaft EnergieTextil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) unter http://etem.bgetem.de. Dortfindet sich auch das DGUV Regelwerk zu Schutzkleidung und -ausrüstung undweitere hilfreiche Links zu den Beratungsangeboten der BG ETEM.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für vier MillionenBeschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich umArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie umRehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Fürihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für diegesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber denBeschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18978/4541990OTS: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil ElektroMedienerzeugnisseOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell