Die Ohren eines Vizekanzlers und ein müder Don Quijote (FOTO)

Berlin/Zürich/Wien (ots) - Eine der ungewöhnlichsten Geschichten überhaupt: DerAdlatus des österreichischen Vizekanzlers machte peng, peng, peng undÖsterreichs Regierung fällt tot um. Rechercheteams der "Süddeutschen Zeitung"und des "Spiegels" hatten ein Video mit Heinz-Christian Strache penibel aufseine Authentizität überprüft und danach eine Regierung gestürzt. Warum sie sichdabei so intensiv für die Ohren des österreichischen Vizekanzlersinteressierten, erklären die beiden Aufdecker Bastian Obermayer und FrederikObermaier im eben erschienenen "Jahrbuch für Journalisten 2020".Weitere Beiträge in diesem Buch beschäftigen sich mit dem "Spiegel"-Skandal. MitJuan Moreno hat bekanntlich ein Journalist fast im Alleingang für die nötigeSelbstreinigung gesorgt. "Ich würde mein letztes Jahr niemandem wünschen", sagtder Aufdecker im Jahrbuch. Hilmar Poganatz hatte ihn für "Medium Magazin" zumInterview in Berlin getroffen. Moreno wirkte ziemlich müde, hustete häufig undtrug selbst im Büro einen Schal. Auf die Frage, wie ein Zeichner ihnporträtieren sollte, sagte Moreno: "Zeichnet mich als einen derzeit extrem,extrem müden Don Quijote." Wie Medien den Fälschungsskandal aufgearbeitet haben,analysieren im Jahrbuch Christian P. Hoffmann und Stephan Russ-Mohl. Vier Phasenkonnten die beiden Journalismus-Professoren entdecken - vom Ausbruch desSkandals bis zum "Nachtröpfeln". Und sie bewerten die Möglichkeit weitererLeichen im Keller des "Spiegels".Das "Jahrbuch für Journalisten" hat Beiträge gesammelt, die in den vergangenenMonaten zu den Themen Journalismus, Gesellschaft, Politik und Medien erschienensind und die weit über den Tag hinaus Gültigkeit haben. In den zahlreichenBeiträgen geht es nicht nur um das Selbstbildnis der Medien, sondern auch umStrategie, vor allem aber um Journalismus. Autoren sind renommierteJournalisten, Chefredakteure, Medienwissenschaftler und Verleger.Fünf exemplarische Beiträge aus dem neuen Journalisten-Jahrbuch:1. "Parteiischer Journalismus ist kein Journalismus", sagt Alexander Kissler.Der Ressortleiter Salon beim Magazin "Cicero" ist überzeugt, "wo Parteien nichtmehr kritisch befragt werden, schwindet der Sinn für demokratischen Streit".Darunter leide die Republik.2. In den Chefetagen großer Medien sitzen vor allem Männer aus gutem Hause. Diesschade dem Journalismus, ist Michael Hartmann überzeugt. Und der Elitenforscherfolgert daraus Handlungsbedarf bei der Ausbildung junger Journalistinnen undJournalisten.3. "Welche Rolle spielt die Herkunft eines Täters?", fragt Ines Pohl. DieChefredakteurin der Deutschen Welle erklärt, warum es wichtig sei, "die Wahrheitvollständig darzustellen".4. "Ostdeutsche Medien braucht das Land", fordert Johannes Hillje. Medienberichteten einseitig über Ostdeutschland, auch weil die wichtigsten Redaktionenim Westen säßen. Dieser "Ostalismus" sei gefährlich - er helfe der AfD, meintder Politik- und Kommunikationsberater.5. "Anglo-amerikanisch", "Wildwestmethoden" - wo wir noch reden wie die Nazis -wo nicht und wo Journalisten vorsichtig sein müssen, erklärt der Journalist,Historiker und Linguist Matthias Heine.Das Jahrbuch richtet sich an Journalisten, Chefredakteure, Medienmanager undPolitiker."Jahrbuch für Journalisten 2020", Verlag Oberauer, Salzburg, 2020, 176 Seiten,Euro 19,50, ISBN 978-3-901227-58-5, zu beziehen direkt über den Verlag und imInternet (shop.oberauer.com).