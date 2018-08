Ohren auf beim Spielzeugkauf / Nicht nur Pauken und Trompeten, auch das Quietscheentchen kann das Gehör schädigen (FOTO)

Mainz (ots) -Spielgeräusche aus dem Kinderzimmer können für Eltern wunderschön,mitunter aber ganz schön nervig sein. Auch wenn Kinder das häufiganders sehen: Lautes Spielzeug kann für ihre Ohren eine echte Gefahrbedeuten, denn manche Spielgeräte können die Lautstärke einesPresslufthammers erreichen.Laut Umweltministerium NRW kann ein Bobbycar auf Holzdielen eineLautstärke von knapp über 80 Dezibel erzeugen. Das ist in etwa solaut wie eine Fräsmaschine. Ein Quietscheentchen kann laut wie einDüsenjet quietschen, nämlich bis zu 130 Dezibel. Ein platzenderLuftballon erreicht sogar einen Wert bis 150 Dezibel. Das enstprichtdem Knall einer kleinen Schusswaffe. Solche Lautstärken, in direkterNähe zum Ohr, können das Gehör schädigen bis hin zum Knalltrauma undHörverlust. Dabei ist gutes Hören für die optimale Kindesentwicklungsehr wichtig, um Sprache zu erlernen, die Umwelt zu verstehen undsich mitzuteilen.Hörakustiker, die speziell auf das kindliche Gehör geschult sind,in der Fachsprache "Pädakustiker", wissen um die täglicheLärmbelastung bei Kindern und die Auswirkungen. In Deutschland sindmehr als 500.000 Kinder schwerhörig, und die Tendenz steigt. Auchwenn eine Schwerhörigkeit bei Kindern viele Ursachen haben kann, wieeine genetische Disposition oder eine Infektion, ist dieLärmbelastung durch Kinderspielzeug ein ebenfalls nicht zuunterschätzender Faktor. "Wir Pädakustiker raten Eltern beim Kauf vonSpielzeug nicht nur auf Schadstoffe und Weichmacher zu achten,sondern auch dessen Lautstärke zu berücksichtigen. Gütesiegel undWarnhinweise bieten hier eine Orientierung", sagt Marianne Frickel,Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Das CE-Zeichenzeigt zum Beispiel, dass das Spielzeug der Europäischen Norm zurSicherheit von Spielzeugen (DIN EN 71-1) und der EuropäischenSpielzeugrichtlinie entspricht, die auch Höchstgrenzen für diemaximale Lautstärke bei Spielzeug festlegen. Demnach darf "ohrnahesSpielzeug" höchstens 80 Dezibel erreichen. Die normaleGesprächslautstärke liegt bei 60 Dezibel, 80 Dezibel ensprechen demLärm einer Fräsmaschine, 90 Dezibel bereits dem eines vorbeifahrendesZuges oder eines Motorrades. Darüber hinaus sollten Eltern beachten,dass "ohrnah" je nach Alter und Größe des Kindes etwas anderesbedeuten kann. Die Altersangaben auf Spielzeuglastwagen, Puppe undCo. sollten beim Kauf deshalb ebenfalls berücksichtigt werden.Die Lautstärke in der Umgebung, in der sich das Kind täglichaufhält, spielt für das kindliche Gehör ebenfalls eine wichtigeRolle. Im Zweifel sollten Eltern die Lautstärke messen. Das gehtspielerisch mit einer Lärmampel, einem speziellenSchallpegelmessgerät, das visuell anzeigt, wenn es zu laut wird. EineLärmampel ist wie eine Verkehrsampel aufgebaut - bei grünem Licht istdie Lautstärke in Ordnung. Leuchtet sie gelb, zeigt sie an, dass dieLautstärke gestiegen ist. Bei rotem Licht ist es definitiv zu laut.Der Einsatz einer Lärmampel ist eine gute Möglichkeit, schon beiKindern ein Bewußtsein für Lautstärke zu schaffen. Schulen undKindergärten reagieren bereits mit Maßnahmen wie Umbauten zurLautstärkereduzierung. Gut sind zusätzlich Ruhepausen fürs Gehör.Denn nicht nur zu laute Geräusche schaden den Ohren, auch eineDauerbeschallung kann langfristig schädlich sein.Pädakustiker, die Experten fürs kindliche Gehör, machen sich inder Prävention stark. Sie klären mit ihrem speziellen Fachwissen inKindergärten und Schulen auf und sensibilisieren Erzieher, Lehrer,Eltern und Kinder gleichermaßen für das Thema. Wer das Gefühl hat,sein Kind hört nicht gut, da es regelmäßig Worte wie "Dose" und"Hose" verwechselt, Silben verschluckt, auf Zurufe oder leiseAnsprachen nicht reagiert, Konzentrationsschwierigkeiten hat odersich zurückzieht, tut gut daran, das Hörvermögen seines Kindes beimPädakustiker überprüfen zu lassen.Weitere Tipps und Informationen zu Hörsystemen und gutem Hörensind auch auf der Plattform www.richtig-gut-hoeren.de zu finden.Initiator der Webseite ist die Bundesinnung der Hörakustiker (biha).Das Büchlein "Emil entdeckt die Welt der Töne" der biha richtet sichgezielt an Kinder und klärt kindgerecht über das Thema"Schwerhörigkeit" auf. Es ist kostenlos bei der biha erhältlich.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit, Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit etwa 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha),schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell