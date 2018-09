Ohren auf: Wer gut hört, schaut auch hin! Gutes Hören für mehr Sicherheit im Straßenverkehr (FOTO)

Mainz (ots) -Der Herbst ist da. Kürzere, dunklere Tage mit Regen oder Nebelsorgen für schlechte Sichtverhältnisse im Straßenverkehr - fürRadfahrer und Fußgänger genauso wie für Autofahrer. Dabei wird demguten Hören im Vergleich zum guten Sehen oft weniger Bedeutungbeigemessen. Ein optimales Gehör sorgt jedoch ebenfalls fürSicherheit im Straßenverkehr: Nur wer gut sieht und auch gut hört istsicher unterwegs!Die Wahrnehmung über die Augen wird durch die Ohren unterstützt.Um herannahende Autos, Fahrradklingeln, ein Martinshorn und andereSignalgeräusche rechtzeitig wahrnehmen und entsprechend reagieren zukönnen, ist gutes Hören mit beiden Ohren, das sogenannteRichtungshören, wichtig. Dabei erkennt das Gehirn, aus welcherRichtung die Geräusche kommen. Besonders bei schlechtenSichtverhältnissen kann das entscheidend sein: In einer gefährlichenSituation lenkt das Gehör reflexartig den Blick zur Gefahrenquelle -wer gut hört, schaut auch hin.Hören ist dabei ein individuelles Vermögen. Mit zunehmendem Alternimmt das Hörvermögen oft ab. Der Betroffene und auch seine Umgebungpassen sich dem schwindenden Hörvermögen an. So kann die Hörminderungüber lange Zeit unbemerkt voranschreiten.Während ein Sehtest bei der Führerscheinprüfung per Gesetzvorgeschrieben ist, ist der Hörtest freiwillig. Vielen Fahranfängernund "Langzeit-Fahrern" ist deshalb gar nicht bewusst, dass ein Checkder Ohren ebenfalls eine wichtige Maßnahme wäre, um im Straßenverkehrsicher unterwegs zu sein. Der Bundesinnung der Hörakustiker (biha)ist es ein zentrales Anliegen, auf gutes Hören im Straßenverkehraufmerksam zu machen und auf die Notwendigkeit von regelmäßigenHörtests hinzuweisen - ganz unabhängig vom Alter desVerkehrsteilnehmers."Jedem Verkehrsteilnehmer ist gut geraten, einen qualifiziertenHörtest beim örtlichen Hörakustiker oder beim HNO-Arzt zu machen, umseine Hörfähigkeit zu überprüfen", sagt Hörakustiker-MeisterinMarianne Frickel, Präsidentin der biha. "Ein Hörtest beimHörakustiker ist in der Regel kostenlos und dauert nicht lange. Dafürweiß man hinterher, ob das Gehör einwandfrei funktioniert oder obUnterstützung in Form eines Hörsystems sinnvoll wäre."Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha)Dr. Juliane Schwochschwoch@biha.deTel: 06131/965 60-28Original-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell