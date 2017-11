Ohoven: Das beste Mittel gegen Armut ist Bildung

Berlin (ots) - Zur Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtesüber die Entwicklung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärtMittelstandspräsident Mario Ohoven:"Das beste Mittel gegen Armut ist und bleibt eine gute Bildung.Trotz Wirtschaftswachstum und steigendersozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind Armut und sozialeAusgrenzung in den letzten Jahren nicht gesunken. Die Armutsquote lag2016 mit 19,7 Prozent auf dem gleichen Niveau wie 2010. Die 16Millionen von Armut betroffenen Menschen in Deutschland profitierendamit kaum von der wirtschaftlichen Entwicklung.Gleichzeitig finden viele mittelständische Unternehmen keinegeeigneten Fachkräfte. Der Mittelstand fordert deshalb von einerneuen Bundesregierung, einen Prozentpunkt der Mehrwertsteuer inBildung zu investieren. Dadurch stünden 10 Milliarden Euro im Jahrzusätzlich für Bildung zur Verfügung. Denn erfolgreiche Bildungerfordert mehr Investitionen in die Ausstattung der Schulen sowie indie Aus- und Weiterbildung für die Lehrkräfte."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell