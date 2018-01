Berlin (ots) - Zum morgigen Beginn der Sondierungsgesprächezwischen Union und SPD erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:"Es ist für Deutschland peinlich und für den Mittelstand nichtnachvollziehbar, dass die größte Volkswirtschaft Europas 100 Tagenach der Bundestagswahl meilenweit von einer handlungsfähigenRegierung entfernt ist.Der Beginn der Beratungen zwischen den bisherigenKoalitionspartnern steht unter keinem guten Stern: CDU, CSU und SPDgrenzen sich vor Beginn der Sondierungen so sehr voneinander ab, dassman es nicht für möglich hält, dass sie unser Land schon vier Jahregemeinsam regieren.Der Mittelstand will eine innovative Regierung, die einetragfähige Perspektive für unser Land hat, und keine Regierung deskleinsten und zugleich teuersten gemeinsamen Nenners. 70 Prozent desMittelstandes wollen keine Große Koalition. Ein 'Weiter so' wäre dasSchlechteste für die Wirtschaft.Wir Mittelständler fragen uns, ob die SPD überhaupt regieren will.Es spricht für sich, dass kein einziger SPD-Minister imSondierungsteam sitzt. Wenn der SPD-Vorsitzende Schulz feststellt,dass Deutschland kein modernes Land ist und er Verständnis dafür hat,dass viele Bürger von einem Staatsversagen sprechen, stellt sich dieFrage: Hat die SPD nicht in den letzten 20 Jahren 16 Jahremitregiert?"Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 0173 / 2031362Mail: eberhard.vogt@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell