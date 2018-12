Ohoven: Wachstum und Wohlstand stehen 2019 auf dem Spiel

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - "Der Mittelstand befürchtet, dass Deutschland 2019in die Rezession abgleiten könnte. Die Bundesregierung muss jetztumsteuern, um Wachstum und Wohlstand zu sichern. Dem Personalwechselan der Spitze der Union muss ein Politikwechsel der Großen Koalitionfolgen." Dies erklärte Mittelstandspräsident Mario Ohoven am Freitagbei der Vorstellung der Ergebnisse der traditionellenUnternehmerumfrage des BVMW zum Jahreswechsel.Der Umfrage zufolge erwarten fast 53 Prozent der Mittelständler,dass Deutschland in den nächsten 12 Monaten in die Rezessionabgleiten könnte. "Das globale Wachstum geht zurück, ein harterBrexit droht, Handelssanktionen greifen um sich, und der bisherigeWachstumsmotor Automobilindustrie stottert", warnte Ohoven. Außerdemdämpfe der anhaltende, massive Fachkräftemangel dieWachstumsaussichten. Laut Umfrage haben über 92 Prozent derMittelständler Schwierigkeiten, offene Positionen zu besetzen.Zu den vorrangigen Aufgaben der Politik gehört aus Sicht derUnternehmer eine Senkung der Steuerbelastung für Unternehmen, uminternational wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Abschaffung desSolidaritätszuschlags wäre für 82,5 Prozent der Befragten ein ersterSchritt mit Signalwirkung. Einen beschleunigten Breitbandausbaufordern 64,7 Prozent, für die Einführung einer steuerlichenForschungsförderung plädieren knapp 77 Prozent.Es gehe darum, Deutschland fit für die Zukunft zu machen, soOhoven. "In der Haushaltspolitik muss umgesteuert werden,Zukunftsinvestitionen müssen Vorrang vor Sozialkonsum bekommen." Dazumüsse der Anstieg der Sozialausgaben, die heute schon über 57 Prozentdes Bundeshaushalts ausmachen, begrenzt werden.Zuversichtlich zeigten sich die Unternehmer, wenn es um das eigeneUnternehmen geht. So schätzen fast 52 Prozent ihre gegenwärtigeGeschäftslage als gut ein, 18 Prozent sogar als sehr gut. Ein Drittelder Mittelständler erwartet für die kommenden 12 Monate eine nochgünstigere Entwicklung.Wie vor jeder bundesweiten Wahl wurden die Wahlabsichten derMittelständler zur Europawahl 2019 abgefragt. Danach hätten Union undFDP zusammen eine Zweidrittelmehrheit. Die AfD bliebe mit 8,6 Prozentdeutlich hinter ihren Wahlergebnissen der vergangenen zwei Jahrezurück. Die SPD kämme auf lediglich 3,5 Prozent. "Die SPD mussdringend ein Angebot an den Mittelstand machen", betonteMittelstandspräsident Ohoven.Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell