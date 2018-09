Ohoven: Standort Deutschland muss sich anstrengen (FOTO)

Sarajevo/Berlin (ots) -Anlässlich eines Treffens mit dem Premierminister vonBosnien-Herzegowina, Fadil Novalic, in Sarajevo erklärte der deutscheund europäische Mittelstandspräsident Mario Ohoven:"Der Standort Deutschland muss sich anstrengen, um internationalwettbewerbsfähig zu bleiben. Inzwischen haben Länder wieBosnien-Herzegowina mit niedrigen Steuern und Arbeitskosten sowiehoher Produktivität als Standorte deutlich an Attraktivität gewonnen.Die Bundesregierung muss deshalb endlich eineUnternehmenssteuerreform angehen, die unsere Betriebe spürbarentlastet. Von den Gewerkschaften erwarte ich, dass sie mit Augenmaßund Zurückhaltung in künftige Lohnrunden gehen."Nach dem Gespräch unterzeichneten der Präsident desUnternehmerverbandes von Bosnien-Herzegowina, Adnan Smailbegovic, undder Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, MarioOhoven, ein Memorandum of Understanding. Darin vereinbaren beideVerbände eine engere Zusammenarbeit.Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 / 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell