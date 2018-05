Ohoven: Rote Karte für höhere EU-Zahlungen

Berlin / Brüssel (ots) - Zu den Haushaltsplänen von EU-KommissarGünther Oettinger erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:"Der Mittelstand zeigt der geplanten Erhöhung der ZahlungenDeutschlands an die EU die rote Karte. Zusätzliche Ausgaben von biszu zwölf Milliarden Euro pro Jahr gehen in Zeiten steigenderSozialausgaben an der Realität vorbei. Auch angesichts der Debatte umeinen höheren Wehretat ist die Rechnung von Herrn Oettinger fürDeutschland nicht umsetzbar.Gerade erst gewinnt die Europäische Union wieder an Vertrauen beiden Bürgern. In dieser Situation wäre Brüssel gut beraten, keineunrealistischen Erwartungen zu wecken.Bereits heute ist Deutschland mit 20 Prozent am gesamtenEU-Haushalt der unbestrittene Top-Zahler Europas. Die schwarze Nullim eigenen Bundeshaushalt hat nun Priorität und darf durch dieForderung der EU nicht gefährdet werden. Es ist den Bürgern auchnicht zu vermitteln, dass eine kleiner werdende Europäische Unionteurer werden soll. Der Finanzrahmen muss von allen Mitgliedsstaatender EU einstimmig beschlossen werden. Deshalb ist es erforderlich,der Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit aller Länder Rechnung zutragen."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell