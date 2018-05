Ohoven: Personallücke von 4,9 Millionen Fachkräften - Arbeitsrecht flexibilisieren, Ausbildung reformieren

Berlin (ots) - Zur aktuellen Studie von Korn Ferry über einedrohende Fachkräftelücke erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:"Der Fachkräftemangel ist die Achillesferse des Mittelstands. Wirlaufen sehenden Auges auf eine dramatische Personallücke von 4,9Millionen Fachkräften bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts zu. DieBundesregierung muss jetzt handeln. Doch anstatt das Arbeitsrecht zuflexibilisieren, setzt die Große Koalition auf mehr Regulierung amArbeitsmarkt. So ist der Anspruch auf befristete Teilzeit eineübermäßige bürokratische Belastung für Arbeitgeber.Zur Abwendung der drohenden Fachkräftelücke muss zudem dieBerufsausbildung dringend reformiert werden. Wir schlagen dazu einezweijährige Qualifikationsphase vor, in der Kernkompetenzen undberufsspezifische Qualifikationen vermittelt werden. Daran schließtsich eine Spezialisierungsphase zur inhaltlichen Vertiefung an. Sokönnen Unternehmen und Azubis die Ausbildung flexibler gestalten undden individuellen Erfordernissen anpassen."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell